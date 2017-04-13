Президент Сирії назвав фабрикацією заяви про використання його військами хімічної зброї

Президент Сирії Башар аль-Асад заявив, що твердження про повітряний удар його сил із застосуванням хімічної зброї є «стовідсотковою фабрикацією».

Як заявив він в інтерв’ю Агентству «Франс-прес» у Дамаску, наказу здійснити такий удар не було, а його влада позбулася всіх своїх запасів хімічної зброї кілька років тому.

Асад додав, що дозволить провести тільки «неупереджене розслідування» недавнього інциденту з загибеллю десятків людей від хімічної зброї, щоб не допустити його використання «для політизованих цілей».

У середу Росія, що є союзником влади Асада, застосувала в Раді безпеки ООН право вето, щоб заблокувати резолюцію про призначення незалежного розслідування того інциденту, що містила вимогу до Дамаска співпрацювати з таким розслідуванням і передбачала можливість санкцій і міжнародного втручання в разі, якщо причетність влади Сирії до того хімічного удару буде доведена.

Минулого тижня, 4 квітня, майже 90 людей загинули, сотні потерпіли на контрольованій повстанцями частині території Сирії, в місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб, від отруйних хімічних речовин. На Заході і в арабському світі переважно вважають, що це сталося внаслідок повітряного удару сирійських урядових військово-повітряних сил із застосуванням хімічних боєприпасів. Дамаск і Москва, зі свого боку, заявили, що тоді авіаудар сирійських урядових сил знищив «завод і склад хімічної зброї» повстанців, унаслідок чого настало отруєння. Цю версію відкинули і повстанці, і фахівці з хімічної зброї.

2013 року влада Сирії погодилася на міжнародну домовленість про те, щоб віддати її запаси хімічної зброї на знищення. Але підтверджень того, що були ліквідовані всі такі запаси, немає. І після завершення цієї операції надходили повідомлення про застосування такої зброї сирійськими урядовими військами.