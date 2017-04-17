Поклонська: направила в прокуратуру негативні висновки експертизи фільму «Матильда»

Депутат Держдуми Наталія Поклонська заявляє, що направила в Генпрокуратуру Росії негативні висновки експертизи фільму «Матильда».

На прохання Поклонської експерти оцінювали трейлер фільму, а також повний текст сценарію.

Російський депутат стверджує, що у своїх висновках експерти «вказують на неприпустимість публічної демонстрації фільму «Матильда» в зв’язку з високим рівнем провокативності і приниження».

«Комісія вважає, що створений у фільмі «Матильда» образ канонізованого Російською православною церквою російського імператора Миколи II не може не ображати релігійні почуття і не принижувати людську гідність значної частини православних християн, оскільки фільм спрямований на формування цілком певного – хибного образу Миколи II як неадекватної і морально розбещеної людини», – йдеться у висновках експертів, які оприлюднила Поклонська.

У лютому стало відомо про ініціативу Поклонської про проведення розслідування щодо фільму «Матильда» режисера Олексія Учителя, який ще не вийшов на екрани.

До обрання в російську Держдуму в вересні 2016 року Поклонська очолювала прокуратуру анексованого Росією Криму. Першою її ініціативою на новій посаді стала вимога перевірити фільм «Матильда» про роман імператора Миколи II з балериною Матильдою Кшесинською. На думку депутата, фільм ображає релігійні почуття.

У фільмі, прем’єра якого запланована на жовтень цього року, показуються відносини Микола II з балериною Матильдою Кшесинською, коли він ще був неодруженим принцом.

Поклонська також заявляє, що режисер неправдиво змалював Росію, як країну «п’яниць і блудниць».