Бойовики обстрілюють житлові квартали Авдіївки – українська сторона СЦКК

Українська сторона у Спільному центрі контролю і координації повідомляє про обстріли на Донбасі житлових кварталів з боку підтримуваних Росією бойовиків.

За інформацією СЦКК, у результаті цих обстрілів в Авдіївці Донецької області були пошкоджені шість житлових будинків.

«Загострення обстановки спостерігається у районі населеного пункту Авдіївка. Упродовж доби противником застосовано 2 міни калібру 120 міліметрів, 22 міни калібру 82 міліметри, а також РПГ та СПГ і всі типи стрілецької зброї, що є грубим порушенням мінських домовленостей. СЦКК було зафіксовано обстріли з боку НЗФ ОРДО житлових кварталів населеного пункту Авдіївка, за попередніми даними пошкоджено 6 житлових будинків по вулиці Тургенєва 63, 65, 67, 69, 76, 86а, а в одному із будинків зруйновано дах», – мовиться у повідомленні, опублікованому 17 квітня.

Раніше у понеділок українська сторона у СЦКК заявила, що, підтримувані Росією бойовики, нехтуючи Мінськими угодами, протягом Великодніх свят порушували режим тиші вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі.

Сьогодні у штабі української воєнної операції повідомили, що з початку доби бойовики 15 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, у результаті чого був травмований український військовий.

Бойовики угруповання «ДНР», які контролюють частину Донеччини, звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька і Ясинуватої.

Луганські сепаратисти повідомляють, що упродовж двох останніх діб обстрілів не фіксували.

Наприкінці березня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України, воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

12 квітня у ході засідання в Мінську Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.