Відстороненого Насірова обрали президентом Федерації дзюдо

Відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова обрали президентом Федерації дзюдо України.

«17 квітня у столичному готелі «Національний» відбулась звітно-виборна конференція Федерації дзюдо України (ФДУ), у роботі якої взяли участь делегати з 23 регіонів нашої країни. Новим президентом ФДУ обрано Романа Насірова, його кандидатуру підтримали 22 делегати конференції», – мовиться у повідомленні Федерації дзюдо України, опублікованому у Facebook.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Слідство вважає, що Роман Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Солом’янський райсуд Києва протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід, 7 березня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень. Після цього Апеляційний суд залишив без змін рішення Солом’янського райсуду.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як за нього внесли заставу в 100 мільйонів гривень.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби у травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, він пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».