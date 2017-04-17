Кремль відмежовується від заяв Кисельова щодо Трампа і Кіма

Речник Кремля дистанціює позицію Москви від заяви, яка пролунала на російському державному телебаченні, що президент США Дональд Трамп є небезпечнішим і непередбачуванішим ніж лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

17 квітня Дмитро Пєсков заявив журналістам, що коментарі ведучого каналу «Россия 1» Дмитра Кисельова часто, але не завжди відображають позицію Кремля.

Як і багато прокремлівських журналістів Кисельов хвалив Трампа до і після виборів у США. Але тон російських медіа змінився після 7 квітня, коли Дональд Трамп розпорядився завдати удару по сирійській військовій базі у відповідь на ймовірну хімічну атаку, у результаті якої загинули десятки цивільних. З того часу «Россия 1» та інші російські медіа почали критикувати Трампа.

16 квітня, за кілька годин після невдалого запуску Пхеньяном балістичної ракети, Кисельов заявив, що Кім є менш небезпечним як Трамп, оскільки лідер Північної Кореї готовий до переговорів й не атакує інші країни.

«Може спалахнути війна у результаті конфронтації між двома особистостями: Дональдом Трампом і Кім Чен Ином», – заявив Дмитро Кисельов.

«Обоє вони є небезпечними. Але хто ж небезпечніший? Трамп», – зазначив він в ефірі російського державного телебачення.