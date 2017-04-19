У Запоріжжі через негоду також зупинили заняття у школах

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк 19 квітня ухвалив рішення про тимчасове зупинення навчального процесу у шкільних закладах міста через негоду.

«Ситуація така, що мер сказав, що вже сьогодні дітей відпускати зі шкіл. І це рішення діятиме до особливого розпорядження, тобто до нормалізації погодних умов. Дошкільні заклади будуть працювати, бо є ситуації, коли немає з ким залишити дитину», – розповіла речниця міського голови Ольга Мішок.

«Паралельно міський голова доручив, щоб там відновили опалення, де воно вже відключене – щоб відновили не лише у тих самих дитсадочках, школах, а наприклад, у пологових, лікарнях, інтернатах. Сьогодні поступово будуть відновлювати опалення», – додала речниця.

Вночі у Запоріжжі випав сніг, а температура повітря впала до нуля по Цельсію. Раніше в регіоні на 19–21 квітня було оголошено штормове попередження.

Подібні рішення зранку 19 квітня ухвалили у Дніпрі та на Харківщині, де також лютує негода. Нетипова для середини весни погода 18 квітня запанувала в кількох областях півдня та сходу України – з неба сипле сніг і льодова крупа. За даними синоптиків, 19 квітня опади припиняться в другій половині дня.

Але синоптики закликають жителів Дніпра, Харкова й Полтави бути готовими й до нових снігових зарядів у п’ятницю, і лише після цього, на вихідні, стане трохи тепліше. А справжнє весняне тепло прийде в Україну лише наступного тижня.