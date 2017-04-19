Посольство США: хочемо справедливості для затриманих Росією українців і кримських татар

Посольство США в Україні заявляє, що прагне справедливості для українців і кримських татар, затриманих на території анексованого Криму і Росії. Про це посольство повідомляє на своїй сторінці у «Твіттері».

«Ми прагнемо справедливості для Руслана Зейтуллаєва, для українців, затриманих в РФ, для всіх кримських татар, які борються за права людини», – йдеться у повідомлення.

Кримчанин Руслан Зейтуллаєв – один із фігурантів «справи «Хізб-ут-Тахрір». 7 вересня 2016 року російський суд визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичних співтовариствах» і засудив його до семи років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справа була знову направлена в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягають на тому, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а організатором «терористичного співтовариства».

Сам Руслан Зейтуллаєв спростовує висунуті обвинувачення. 4 квітня він оголосив голодування.

За даними кампанії LetMyPeopleGo, наразі йдеться про 44 «в’язні Кремля» - громадян України, затриманих російською владою у Криму і в Росії.