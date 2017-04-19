Холодницький: двох суддів із Дніпра затримано через хабар

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє про викриття двох суддів із Дніпра, які вимагали хабар у 30 тисяч доларів. Про це на своїй сторінці у «Фесбуці» написав керівник прокуратури Назар Холодницький.

«Правоохоронними органами встановлено, що двоє суддів одного з районних судів міста Дніпра, використовуючи своє службове становище, вимагали від обвинуваченого у кримінальній справі неправомірну вигоду за призначення покарання, не пов’язаного з реальним позбавленням волі, в розмірі 30 тисяч доларів США», – написав Холодницький.

«При цьому гроші безпосередньо мала отримати суддя, яка п’ять років тому уже ухвалила у цій же справі виправдальний вирок, але його було скасовано апеляційним судом. Частину коштів вона повинна була передати колезі, який здійснював новий розгляд справи, за ухвалення ним «потрібного» рішення», – йдеться у повідомленні на сторінці керівника САП у «Фейсбуці».

Суддів затримали у середу під час одержання частини хабара обсягом 16 тисяч доларів.

Дії затриманих кваліфіковано за статтями про одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП.