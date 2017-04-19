Зеркаль: рішення суду у Гаазі не звільняє Росію від обов’язку дотримуватися обох конвенцій

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль загалом позитивно оцінила рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі щодо запровадження тимчасових заходів у справі за позовом України проти Росії.

«Сьогоднішнє рішення суду є важливим для міжнародного права, яке доводить свою дієвість у відновленні справедливості у світі. Ми цінуємо зваженість суддів Міжнародного суду ООН, які винесли це рішення. Це рішення визнало серйозність ситуації, до якої приводять дії Російської Федерації, і що громадяни України потребують захисту. Це стосується як Криму так і Донбасу, про що суд чітко зазначив», – написала Зеркаль на своїй сторінці у «Фейсбуці».

Вона також висловила жаль із огляду на те, що суд не вирішив на користь запровадження тимчасових заходів щодо Росії за її підтримку незаконних збройних угруповань на Донбасі.

Однак, за словами Олени Зеркаль, рішення суду «не звільняє Російську Федерацію від обов’язку дотримуватись зобов’язань за обома конвенціями».

Олена Зеркаль також наголосила, що в України «є достатньо розуміння, які саме докази представляти на стадії слухань по суті».

Україна позивається проти Росії у Міжнародному суді ООН у Гаазі щодо двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На період розгляду справи по суті (дата початку цього процесу ще не визначена) Україна просила суд запровадити тимчасові заходи проти Росії за двома напрямками: припинення підтримки незаконних збройних угруповань на не підконтрольній Україні частині Донбасу, а також припинення утиску у Криму неросіян.

19 квітня Міжнародний суд ООН у Гаазі задовольнив запит України про запровадження тимчасових заходів щодо Криму, але не задовольнив щодо Донбасу.