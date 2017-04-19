У Дніпропетровській області випала півторамісячна норма опадів – метеорологи

За дві доби снігопадів у Дніпропетровській області випала півторамісячна норма опадів. Про це повідомив начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Грінчак.

За його даними, 18-19 квітня внаслідок надходження південно-західного циклону з Балкан і вторгнення арктичного повітря з півночі на території Дніпропетровської області спостерігалися складні погодні умови. Шар снігу, що випав, коливається від 2 до 30 сантиметрів, причому найбільший показник – у Дніпрі.

Як розповів метеоролог, востаннє сніг серед квітня фіксували в Кам’янському (колишньому Дніпродзержинську) майже сорок років тому – 1979 року. Тоді висота снігу була чотири сантиметри і він тримався близько двох діб.

Як зауважив Василь Грінчак, аномальна погода по всій території області збережеться до кінця тижня. Вночі можливі заморозки до -5 градусів. Уже 24-25 квітня температура повітря підвищиться до + 17 ... + 19 градусів тепла.

Водночас, за даними начальника патрульної поліції Дніпра Володимира Богоноса, через сильну негоду в Дніпрі зафіксована рекордна кількість дорожньо-транспортних пригод – 53 за добу, за ніч сталось 13 ДТП, що удвічі більше, ніж зазвичай.

«Головна причина ДТП – це літня ґума на колесах автомобілів, а також недотримання дистанції водіями транспортних засобів. Унаслідок зіткнень пошкоджено 25 авто», – зазначив Володимир Богоніс.

Через негоду в області рятувальники перейшли на посилений режим роботи.

За даними управління освіти облдержадміністрації, з середи у Дніпропетровській області на вимушених канікулах через негоду перебуває 150 тисяч школярів, це половина від загальної кількості учнів в області. Канікули також оголошені у деяких вишах, зокрема Дніпровському національному університеті.

З вівторка через прихід холодного арктичного повітря на території Дніпропетровської області оголошене штормове попередження.

Аномальні для квітня опади цього тижня зафіксовані також у Харкові і Запоріжжі.