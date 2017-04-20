Порошенко: на Донбасі війна, а не заморожений конфлікт

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на сході країни триває «справжня війна», а не заморожений конфлікт. Як повідомляє прес-служба голови держави, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Sky News.

«Дехто намагається називати це (ситуацію на Донбасі – ред.) замороженим конфліктом. Наголошую, що він не заморожений. А це – гаряча російська агресія проти моєї країни», – сказав Порошенко.

Він повідомив, що з початку цього року загинули 69 українських військових і ще понад 420 – поранені. «Хіба це заморожений конфлікт? Це – справжня гаряча війна. Це реальна агресія», – наголосив президент.

Він зазначив, що на окупованій українській території перебуває понад 700 російських танків, понад 1250 артилерійських систем, понад 300 ракетних систем залпового вогню.

Порошенко наголосив на необхідності продовження тиску на Росію. «Санкції – механізм, щоб тримати Путіна (президента Росії Володимира Путіна – ред.) за столом переговорів. Путін платить високу ціну через санкції», – сказав Порошенко, подякувавши США, ЄС, Великій Британії, Японії, Канаді, Австралії за підтримку України.

Він додав, що Росія веде «гібридну війну» проти інших країн, яка включає елементи кібератак, фінансування популістів й антиурядових рухів для дестабілізації внутрішньої ситуації. «Росія не хоче мати сильну й об’єднану Європу. Росія не хоче мати сильну і об’єднану Велику Британію. Вона прагне роз’єднання, провокування конфліктів. Радий, що ці плани Російської Федерації не дуже ефективні», – сказав Порошенко.

20 квітня агентство Bloomberg у своїй статті написало, що президент Росії Володимир Путін від’єднує від України контрольовані проросійськими бойовиками частини Донбасу на тлі невизначеності Вашингтона.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов цього ж дня заявив, що Росія продовжує готуватися до повномасштабної війни, нарощуючи військову потужність.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Влада України оголосила про проведення антитерористичної операції проти підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.