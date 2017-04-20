Росія продовжує готуватися до повномасштабної війни, нарощуючи військову потужність, заявляє секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов.

«Кремль продовжує готуватися до повномасштабної війни, що становить загрозу для всієї Європи», – сказав Турчинов 20 квітня в Києві.

За словами секретаря РНБО, Росія посилює свої позиції на непідконтрольних Києву територіях на сході України. За даними Турчинова, нині на Донбасі перебуває до 30 тисяч бойовиків, а вздовж кордону з Україною розгорнуте угруповання російських військ у кількості 50 тисяч осіб.

При цьому, як заявляє секретар РНБО, Росія почала заходи щодо збільшення кількості штатної чисельності корпусів бойовиків до 50 тисяч.

Він додав, що особливу небезпеку становлять навчання російських військ, які пройдуть у вересні цього року на території Білорусі й Калінінградської області Росії, в яких візьмуть участь близько 100 тисяч військових.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути російські «добровольці». Через роль Росії у подіях на Донбасі, а також через анексію Криму, Захід застосував щодо Москви кілька пакетів санкцій.

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.