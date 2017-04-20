ВАСУ почав розглядати позов Шокіна за його відсутності

Вищий адміністративний суд України 20 квітня почав розглядати позов колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна щодо поновлення його на посаді. Як повідомляє кореспондент Радіо свобода із зали суду, заявник і вказані ним відповідачі не з’явилися на засідання, натомість присутні їхні представники.

10 квітня суд переносив розгляд справи через відсутність на судовому засіданні Шокіна і його представників.

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін просить Вищий адміністративний суд визнати незаконними й скасувати рішення щодо його звільнення і поновити його на посаді генпрокурора.

Відповідачами у справі вказані президент Петро Порошенко і Верховна Рада України.

У березні 2016 року Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора.

Відповідно до чинного законодавства, генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється з посади за згодою Верховної Ради президентом України.