ВАСУ відмовив у розгляді позову Шокіна

Вищий адміністративний суд України відмовив представникам колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна в задоволенні клопотання щодо розгляду його позову про поновлення на посаді.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 20 квітня.

«Адміністративний позов залишити без задоволення», – оголосив головуючий суддя Валентин Мороз.

Адвокати Шокіна заявили, що наразі не вирішили, чи оскаржуватимуть рішення ВАСУ.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду, заявник і вказані ним відповідачі не з’явилися на засідання, натомість присутні їхні представники.

10 квітня суд переносив розгляд справи через відсутність на судовому засіданні Шокіна і його представників.

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін просить Вищий адміністративний суд визнати незаконними й скасувати рішення щодо його звільнення і поновити його на посаді генпрокурора.

Відповідачами у справі вказані президент Петро Порошенко і Верховна Рада України.

У березні 2016 року Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора.

Відповідно до чинного законодавства, генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється з посади за згодою Верховної Ради президентом України.