Мартиненко під час затримання спротиву не чинив – Холодницький

Колишній депутат Верховної Ради від фракції «Народний фронт» Микола Мартиненко не чинив спротиву під час затримання 20 квітня у у справі завдання збитків державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Про це на прес-конференції в Києві 21 квітня заявив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

«Затримання Мартиненка було спокійним», – відповів керівник САП на запитання журналістів.

Він також вказав, що в антикорупційній прокуратурі сподіваються на обрання судом упродовж дня 21 квітня для Мартиненка та іншого фігуранта цієї справи Сергія Переломи запобіжного заходу – тримання під вартою терміном на 60 діб.

«Ми не знаємо,хто суддя. Сподіваємося, суд сьогодні обере запобіжний захід. Прокурори (у цій справі – ред.) ті самі, що і в (справі – ред.) Насірова», – вказав Холодницький.

Альтернативою триманню під вартою для Мартиненка є внесення застави в сумі 300 мільйонів гривень, для Переломи – 100 мільйонів гривень, уточнив керівник САП.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 20 квітня другого фігуранта у справі завдання збитків державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Про це вночі 21 квітня повідомив сайт НАБУ.

Затриманого, як ідеться в повідомленні, підозрюють «у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України».

Раніше 20 квітня детективи НАБУ за цими ж статтями Кримінального кодексу і в цій же справі затримали колишнього народного депутата від фракції «Народний фронт» Миколу Мартиненка.

Сам Микола Мартиненко відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України, називаючи їх політично мотивованими. Він зазначив, що ще у 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандата, щоб «НАБУ перевірило фейкові звинувачення на його адресу».