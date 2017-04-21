Другим затриманим у справі «СхідГЗК» є Сергій Перелома – Холодницький

Другим затриманим у справі завдання збитків державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» є Сергій Перелома, повідомив на прес-конференції 21 квітня в Києві голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький.

Він також вказав, що сторона обвинувачення клопотатиме про тримання іншого фігуранта справи, колишнього депутата Верховної Ради з фракції «Народного фронту» Миколи Мартиненка під вартою терміном на 60 діб із альтернативою внесення застави в сумі 300 мільйонів гривень. Щодо Переломи прокуратура також клопотатиме про тримання під вартою терміном на 60 діб із альтернативою внесення застави в сумі 100 мільйонів гривень, додав Холодницький.

За словами керівника САП, за вчинення злочинів, інкримінованих Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

Солом'янський районний суд Києва сьогодні, 21 квітня, у другій половині дня обере запобіжний захід щодо Миколи Мартиненка, додав Холодницький.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 20 квітня другого фігуранта у справі завдання збитків державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Про це вночі 21 квітня повідомив сайт НАБУ.

Затриманого, як ідеться в повідомленні, підозрюють «у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України».

Раніше 20 квітня детективи НАБУ за цими ж статтями Кримінального кодексу і в цій же справі затримали колишнього народного депутата від фракції «Народний фронт» Миколу Мартиненка.

Сам Микола Мартиненко відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України, називаючи їх політично мотивованими. Він зазначив, що ще у 2015 році добровільно відмовився від депутатського мандата, щоб «НАБУ перевірило фейкові звинувачення на його адресу».