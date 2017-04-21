Росія: число жертв теракту в Петербурзі зросло до 16

У лікарні російського Санкт-Петербурга померла жінка, що постраждала під час вибуху, скоєного смертником у метро 3 квітня, повідомила в своєму Twitter віце-губернатор міста Анна Мітяніна. Таким чином число загиблих у результаті теракту тепер становить 16 людей.

На даний момент впізнані тіла всіх загиблих. Частина постраждалих все ще перебувають у лікарнях міста – під час вибуху поранення отримали понад 50 людей.

Напередодні у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що встановили замовника нападу. За звинуваченням в організації теракту заарештовані брати Акрам і Аброр Азімові. За версією слідства, вони брали участь в підготовці Акбаржона Джалілова, 22-річного уродженця Киргизстану з російським громадянством, якого називають виконавцем теракту.

Правоохоронці заарештували 10 підозрюваних у причетності до вибуху. Усі затримані у справі – вихідці з країн Центральної Азії.