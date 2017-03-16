16 березня в Києві у Національному музеї історії України (НМІУ) відкрили виставку «100 років Української революції. Відроджена держава». Виставка покликана представити загалу маловідомі та унікальні артефакти доби Української революції 1917–1921 років із фондів Національного музею історії України. Більшість із них ніколи не експонувалися за часів СРСР, а деякі експонати лише дивом збереглися у фондах музею і не були знищені радянською владою. На виставці відвідувачі мають змогу побачити документи, марки, гроші, друковані видання Української Народної Республіки, відзнаки армії УНР і УГА (Української Галицької армії), однострої та зброю доби визвольних змагань. Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович під час свого виступу зазначив, що українцям конче необхідно донести уроки Української революції цілому світові, а також те, що Україна зʼявилась ще 100 років тому, а не через розпад СРСР.
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Дивом збережений прапор Мошенського сільського козачого куреня (виготовлений орієнтовно у 1917–1920 роках)
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Оригінали рукописів та світлини голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського та головного отамана УНР Симона Петлюри
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Грошові одиниці, які були в обігу в ті часи
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Студенти, які прийшли на відкриття виставки, слухають розповідь про військові однострої часів УНР
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Виборчі списки кандидатів до Установчих зборів по Київському виборчому окрузі 1917 року
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Реконструктори з ВІК «Повстанець» наживо демонстрували гостям відтворені зразки одностроїв та оригінали зразків озброєння вояків Армії УНР
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Оригінальні печатки українських військових формувань періоду 1917–1921 років
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Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович пробує на вагу кулемет Льюїса (вага із боєкомплектом близько 20 кілограмів). Під час Першої світової він був одним із найбільш «високотехнологічних» видів зброї
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Австро-угорська офіцерська та російська драгунська шаблі кінця XIX–початку XX століть. Подібними шаблями були озброєні вояки Армії УНР та Української Галицької армії
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Реконструктори з ВІК «Повстанець» обговорюють, як змінилось місто з часів зафіксованих на раритетних фотокартках
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