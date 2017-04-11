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11 Квітень 2017, Київ 17:24
Фотогалереї

Авдіївська промзона: солдатські будні (фотогалерея)

Тисячі гільз від патронів, розірвані уламки від артилеристських снарядів і через бетонні стіни, крізь дрібні отвори, проривається сонце. Над головою звисають шматки металу, залишки бетонних конструкцій і де-не-де біліються білі мішки із піском. Так живе одне із найгарячіших місць зони АТО – Авдіївська промзона. До позицій російсько-сепаратистських сил тут бійці рахують до метра. Десь – 63, десь – 30. Кажуть: щодня контактний бій. Обстрілюють українських військових після сьомої години вечора. Хоча вибухи мінометів і свист куль над головою було чути вдень, у момент зйомки. Це, кажуть солдати, противник від того, що нічим зайнятися, стріляє.
Майже усі стежини, які є між позиціями, прострілюються. Навколо &ndash; уже рік майже незмінний пейзаж із залишками будівель
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Майже усі стежини, які є між позиціями, прострілюються. Навколо – уже рік майже незмінний пейзаж із залишками будівель

Тутешній командир Андрій Верхогляд одразу після випуску з Академії сухопутних військ у Львові, відправився на передову. Йому &ndash; всього 21 рік. Хвалиться, що на днях виповниться уже 22. Воює на передовій з березня. Каже, що кадровий військовослужбовець. І ще до війни в Україні знав, що може потрапити в якусь гарячу точку як миротворець. &laquo;Тепер не треба нікуди їхати&raquo;, &ndash; сміється.
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Тутешній командир Андрій Верхогляд одразу після випуску з Академії сухопутних військ у Львові, відправився на передову. Йому – всього 21 рік. Хвалиться, що на днях виповниться уже 22. Воює на передовій з березня. Каже, що кадровий військовослужбовець. І ще до війни в Україні знав, що може потрапити в якусь гарячу точку як миротворець. «Тепер не треба нікуди їхати», – сміється.

Укріплення українських військовослужбовців непрості для пересічної людини. Всі сполучення викопані ледь не в людський зріст і сполучають між собою не одне укриття, де своє бойове чергування несуть солдати. Так і боєкомплект підносять, і від артилерії противника ховаються
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Укріплення українських військовослужбовців непрості для пересічної людини. Всі сполучення викопані ледь не в людський зріст і сполучають між собою не одне укриття, де своє бойове чергування несуть солдати. Так і боєкомплект підносять, і від артилерії противника ховаються

На одній із позицій солдат розпаковує патрони й готується до вечора. Каже, що набої завжди потрібно тримати напоготові, противник може провокувати у будь-яку хвилину. Як показує практика, це відбувається вночі
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На одній із позицій солдат розпаковує патрони й готується до вечора. Каже, що набої завжди потрібно тримати напоготові, противник може провокувати у будь-яку хвилину. Як показує практика, це відбувається вночі

Олег, який воює зараз у промзоні, розповідає, що ЗСУ зараз зайняли вигідніші позиції, ніж противник, тому і вдається вдало воювати із противником. Тому і російсько-сепаратистські сили намагаються українців посунути із опорної лінії
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Олег, який воює зараз у промзоні, розповідає, що ЗСУ зараз зайняли вигідніші позиції, ніж противник, тому і вдається вдало воювати із противником. Тому і російсько-сепаратистські сили намагаються українців посунути із опорної лінії

Від позиції до позиції одна й та ж стежина, встелена мінами, немов декоративною плиткою, які так і не розірвалися
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Від позиції до позиції одна й та ж стежина, встелена мінами, немов декоративною плиткою, які так і не розірвалися

По усі боки &ndash; зруйнована як і військова, так і цивільна техніка. Груди безкорисного металу
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По усі боки – зруйнована як і військова, так і цивільна техніка. Груди безкорисного металу

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