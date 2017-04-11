Тисячі гільз від патронів, розірвані уламки від артилеристських снарядів і через бетонні стіни, крізь дрібні отвори, проривається сонце. Над головою звисають шматки металу, залишки бетонних конструкцій і де-не-де біліються білі мішки із піском. Так живе одне із найгарячіших місць зони АТО – Авдіївська промзона. До позицій російсько-сепаратистських сил тут бійці рахують до метра. Десь – 63, десь – 30. Кажуть: щодня контактний бій. Обстрілюють українських військових після сьомої години вечора. Хоча вибухи мінометів і свист куль над головою було чути вдень, у момент зйомки. Це, кажуть солдати, противник від того, що нічим зайнятися, стріляє.