9 запитань президенту

Марина Баранівська, «Детектор Медіа»

Як це – бути президентом-олігархом в країні, де люди виживають, а не живуть?

Я готовий сказати, що мені вдалось змінити за ці три з половиною роки. І це не просто створити армію, про яку всі знають. Гуманітарна катастрофа 2014 року, коли ми мали 15% падіння ВВП – це було тоді, коли я обрався, коли ми мали 14% дефіциту бюджету, відсутність армії, 50% інфляції, нуль або менше п’яти мільярдів золотовалютних резервів, жербрацьку мінімальну заробітну плату, пустий казначейський рахунок, паралізовану банківську систему, відсутність інфраструктури для боротьби з корупцією, паралізоване судочинство і багато інших речей.

Я не хочу зараз обговорювати своє життя, але повірте мені, воно не цукор.

При чому, я ж не ношу рожеві окуляри. Я особисто бачу всі проблеми країни. Ми в сім разів збільшили місцеві бюджети. Так, є проблеми, вони неефективно використовують кошти. Але звідки вони беруться? З повітря? Чи за рахунок детінізації?

Якщо ми робимо сьогодні об’єктивне висвітлення, то чуємо дві точки зору. Якщо ми даємо оцінки, це політичні процеси. Це ваше право. Я його шаную і поважаю. У тому числі на цій конференції.