 9 запитань президенту
9 запитань президенту
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9 ЗАПИТАНЬ ПРЕЗИДЕНТУ

Про що говорив президент України під час чергової прес-конференції?

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Микола Підвезяний, інформаційне агентство «Главком»

Як ви перелетіли на Мальдіви, за які кошти, хто виконував ваші обов’язки?

Відповідно до Конституції України, президент не має права передавати свої обов’язки, тому 24 години на добу майже 4 роки я завжди на зв’язку, виконую функції президента, верховного головнокомандувача. І на початку січня я цих обов’язків нікому не передоручав. Хочу дуже твердо наголосити, що кордон я перетинав за своїм прізвищем, по своєму паспорту з відповідною реєстрацією у прикордонників. Я тоді не знав, але доручив своїй службі безпеки перевірити це і отримав підтвердження.

Сплачував і літак, і готель зі свого банківського рахунку в українському банку. І у поданій декларації (це має відбутися протягом найближчих трьох з половиною тижнів) ви в цьому зможете переконатися.

Михайло Ткач, журналіст «Схем» (спільний проект Радіо Свобода і »UA:Перший»)

Чому вашого прізвища не було у переліку зареєстрованих пасажирів? Чи правда, що з вами летів Борис Ложкін? Скільки відпусток ви мали за час президентства?

Мій переліт був оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства. Якщо у вас немає доступу до бази даних прикордонників, то вибачте, це є персональні дані. Ви й не маєте права мати доступ до цих даних. Все відбувалося в повній відповідності до діючого законодавства. І щодо відпусток. У президента України немає відпусток, оскільки він не може доручити виконання своїх обов’язків, відповідно до Конституції, нікому.

Соня Кошкіна, інтернет-видання LB.ua

Який ваш план «Б», якщо ви не виграєте наступні вибори?

Я точно, 100% буду брати участь у президентських виборах як виборець. Буду голосувати в Україні, в Києві, в будинку офіцерів. Я наголошую, що після виборів я точно буду жити в Україні, в будь-якій якості. Я абсолютно не байдужий до України і я зроблю все, щоб не допустити реваншу. Я не розумію, про який варіант «Б» ви говорите. Я не програв ще у своєму житті жодної виборчої кампанії.

Марина Баранівська, «Детектор Медіа»

Як це – бути президентом-олігархом в країні, де люди виживають, а не живуть?

Я готовий сказати, що мені вдалось змінити за ці три з половиною роки. І це не просто створити армію, про яку всі знають. Гуманітарна катастрофа 2014 року, коли ми мали 15% падіння ВВП – це було тоді, коли я обрався, коли ми мали 14% дефіциту бюджету, відсутність армії, 50% інфляції, нуль або менше п’яти мільярдів золотовалютних резервів, жербрацьку мінімальну заробітну плату, пустий казначейський рахунок, паралізовану банківську систему, відсутність інфраструктури для боротьби з корупцією, паралізоване судочинство і багато інших речей.

Я не хочу зараз обговорювати своє життя, але повірте мені, воно не цукор.

При чому, я ж не ношу рожеві окуляри. Я особисто бачу всі проблеми країни. Ми в сім разів збільшили місцеві бюджети. Так, є проблеми, вони неефективно використовують кошти. Але звідки вони беруться? З повітря? Чи за рахунок детінізації?

Якщо ми робимо сьогодні об’єктивне висвітлення, то чуємо дві точки зору. Якщо ми даємо оцінки, це політичні процеси. Це ваше право. Я його шаную і поважаю. У тому числі на цій конференції.

Юлія Гайдіна, інформаційне агентство «Укрінформ»

Чи буде зрушення процесу звільнення заручників?

По-перше, я хочу скористатися цією прес-конференцією і передати, я сподіваюся, він це почує, найщиріші слова підтримки пану Сущенку. Він справжній українець. І я не маю жодного сумніву, що він буде вдома. Сподіваюся, що це відбудеться одразу після так званого суду в Росії. Процес не уповільнився, навпаки, ви бачили перед завершенням 2017 року нам вдалося привезти додому 74 українців, які по три роки деякі перебували в полоні.

До кінця тижня очікуємо двох заручників, які утримуються в Росії. На підставі тих переговорів, я планую, що нам вдасться повернути до кінця тижня.

Анна Карпова, телеканал «Україна»

Чи готові ви зараз розпустити Верховну Раду?

Я вірю в те, що парламент здатний продемонструвати зараз зрушення і щодо закону про нацбезпеку, і щодо закону про Національне бюро фінансових розслідувань, і щодо закону про Антикорупційний суд, і щодо виконання функцій парламенту по кадрових призначеннях, і щодо того об’єднання, яке коаліція здатна продемонструвати. У цих умовах і щодо затвердження виконувачів обов’язків міністрів для того, щоб укріпити уряд, підтримки урядових ініціатив, прийняття рішення про програму реформування, починаючи від енергетики і завершуючи антикорупційними кроками. Якщо парламент це все приймає – які можуть бути питання з цього приводу. Я наголошую, що жодних цих розмов я не веду. Якщо парламент, замість того, щоб цим займатися, будуть займатися виборами – вони до цього призведуть. Президент вибраний на п’ять років і має конституційні повноваження розпустити парламент, коли він не працює 30 днів, або не існує коаліції. Це право президента, а не обов’язок.

Сергій Щербина, інформаційне агентство «РБК-Україна»

Чи ведете ви переговори з Гройсманом, Кличком та «Народним фронтом» про спільний політичний проект? Про що говорили на зустрічі з Тимошенко?

Перше, ще одна сенсаційна новина: я не збираюся точно брати участь у парламентських виборах. У мене є один союзник – український народ. І політичні партії, я їм дуже вдячний, я їх підтримую.

Я зустрічаюся з усіма керівниками політичних фракцій парламенту. У тому числі, я зустрічався з Юлією Володимирівною Тимошенко. Багато разів. У тому числі, мені здається, один раз цього року. Ми дуже ретельно обговорили процедуру висунення кандидатів на ЦВК.

Євген Кузьменко, інтернет-видання «Цензор.net»

Яка роль кума Путіна, Віктора Медведчука, у переговорній групі? На кого він працює?

Під час переговорів у Мінську, при розробці й укладанні Мінських угод, склад моєї команди був дуже добре відомий, і пана Медведчука там не було. Є так звана гуманітарна група. Яка займається виключно питанням звільнення заручників. Це не Мінська група. Вона є частиною тристоронньої контактної групи. Колишній голова Служби безпеки України призначив у цю групу Віктора Медведчука. Я про це знав, і зараз вам наголошую: я буду працювати будь-з-ким, хто зможе ефективно повернути хоча би одного українського заручника додому. І ми намагалися застосовувати різні канали комунікації, починаючи від військових і закінчуючи церквою. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук. Знаєте чому? Тому що рішення про звільнення ухвалює безпосередньо Путін.

Валерія Кондратова, інтернет-видання «ЛІГА.net»

Чому Ахметов досі успішний? Чи закінчилась деолігархізація по-президентськи?

Деолігархізація – це відлучення олігархів від політичної влади в країні. Я наголошую, у нас що, суттєво покращилась позиція Фірташа? Фірташ у нас заїхав у країну? Керує парламентом, президентом, урядом? Чи Коломойський? Чи в «Укрнафті» нема змін? Чи у «Приватбанку» нема змін? Правильно, канал «1+1»? Хоча, зміни є, бо окремі олігархічні засоби масової інформації «мочать» президента. Але я цього не боюсь, нічого у вас не вийде.

Я думаю, це абсолютно очевидно: не може державна влада боротися з кимось конкретним, я не збираюся цього робити, і не підтримаю, якщо це робитиме хтось інший. Незалежно від того, як його зватимуть: Коломойський, Ахметов, Фірташ, Курченко. Де вони там усі зараз? Я наголошую, жоден із них уперше не має жодного впливу на позицію президента. Це і є деолігархізація.