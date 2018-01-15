Що варто знати про кіберзлочинців в Україні?

Як вберегтися від кібершахраїв?

Банальні поради: не надавати нікому персональні дані, паролі і коди-підтвердження з смс для операцій з картками, не довіряти повідомленням про виграші в лотереях, перевіряти інформацію за офіційним номером банку, не скачувати в інтернеті сумнівні файли, користуватись ліцензійним програмним забезпеченням тощо.

Більшість людей знають всі ці речі, але все одно потрапляють у пастки кіберзлочинців.

Небанальні. Сумнівний номер телефону чи картки можна перевірити на сайті кіберполіції, а також звернутися до спеціалістів із запитом.

Кіберполіція радить, як не стати жертвою вірусу-вимагача, як виявити, що злочинці втручаються в систему вашого онлайн-банкінгу, або як захиститися від телефонних шахраїв.

Проект Internet Freedom UA навчає, як не впустити кіберзлочинця у свій телефон, через який також можна отримати доступ до коштів на банківському рахунку.