Що варто знати про кіберзлочинців в Україні?

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Крадуть гроші з банківських карток, дані з комп’ютерів, інформацію з телефонів, запускають віруси-вимагачі, шантажують компанії та провертають крипто-афери – це далеко не повний перелік злочинів, які вчиняють в Україні кібершахраї. Українські кіберзлочинці «прославилися» вже і за кордоном. В Сполучених Штатах викрили мережу хакерів, яка завдала збитків людям на понад 500 мільйонів доларів, а також допомагала «відмивати» доходи. Керівник мережі – українець. У викритті злочинної організації брав участь і департамент кіберполіції Національної поліції України.
Види кібезлочинів класифіковані у Конвенції Ради Європи, яку Україна ратифікувала.
Основні види: незаконний доступ, незаконне перехоплення, втручання у дані, зловживання пристроями, шахрайство, пов’язане із комп’ютерами, правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією тощо.
Кількість кіберзлочинів в Україні щороку зростає на кілька тисяч.
«Найпоширеніший вид злочину – шахрайство в мережі інтернет. Нашим представникам вдалося виявити 2798 таких шахрайств, з яких у 2314 випадках були пред’явлені підозри про вчинення злочину», – розповів перший заступник начальника департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.
Найчастіше шахраї створюють сайти і продають неіснуючий товар, дуже багато злочинів, які стосуються виманювання інформації з карток та онлайн-кредитування.
Банальні поради: не надавати нікому персональні дані, паролі і коди-підтвердження з смс для операцій з картками, не довіряти повідомленням про виграші в лотереях, перевіряти інформацію за офіційним номером банку, не скачувати в інтернеті сумнівні файли, користуватись ліцензійним програмним забезпеченням тощо.
Більшість людей знають всі ці речі, але все одно потрапляють у пастки кіберзлочинців.
Небанальні. Сумнівний номер телефону чи картки можна перевірити на сайті кіберполіції, а також звернутися до спеціалістів із запитом.
Кіберполіція радить, як не стати жертвою вірусу-вимагача, як виявити, що злочинці втручаються в систему вашого онлайн-банкінгу, або як захиститися від телефонних шахраїв.
Проект Internet Freedom UA навчає, як не впустити кіберзлочинця у свій телефон, через який також можна отримати доступ до коштів на банківському рахунку.
«Залежить від виду злочину. Шахрайство, як правило, вчиняється з території України. Якщо говоримо про злочини із використанням шкідливого програмного забезпечення, D-Dos атаки, спам, перекручення інформації, втручання в систему, то тут вже злочинці можуть бути по всьому світу», – зауважує Олександр Гринчак.
Фахівці наголошують, що кіберзлочинці технічно просунулися щодо крадіжки коштів за допомогою банкомату. Зараз використовують тонкі накладки, які встромлюють у слот для карти, що майже непомітно.
Такі накладки можуть зчитати інформацію про карту, але аби здобути пін-код, злочинцям треба або камера, або накладна клавіатура. Тож рекомендації такі: вводити пін-код так, щоб неможливо було зафіксувати, що ви набираєте, і бути уважним до зовнішнього вигляду банкомату (на екрані має бути картинка для порівняння).
Ще одна схема шахрайства із банкоматом дуже схожа на раптову його поломку.
«Якщо ви зняли кошти зі своєї банківської картки, банкомат повідомляє, що операція пройшла успішно, але гроші ви не отримали, то краще не відходити від банкомату, зв’язатися із сервісною службою цього банку та з’ясувати всі питання», – каже Олександр Гринчак.
«Дуже часто до нас звертаються із заявами про викрадення криптовалюти. Існують шахрайські схеми, коли власник електронного гаманця надає доступ шахраям до своїх акаунтів і вони переводять десятки тисяч доларів на інший гаманець», – заступник начальника департаменту кіберполіції.
Цей вид злочину можна кваліфікувати як шахрайство із використанням електронно-обчислювальної техніки, зазначає Олександр Гринчак.
«Що стосується криптовалют, зараз ми розробили ряд пропозицій, винесли це питання на рівень уряду, і хочемо криптовалюту легалізувати, щоб вона була підконтрольна. За допомогою цієї валюти здійснюється чимало злочинів: продаж наркотиків, зброї тощо», – додає він.
«Wi-Fi – це сервіс, який має слабкі сторони, і за допомогою Wi-Fi можна отримати доступ до будь-якого пристрою, підключитися та скористатися інформацією в злочинний цілях. Такі ситуації мають місце в Україні», – зазначає Олександр Гринчак.
До будь-якого Wi-Fi підключатися не можна, варто звертати увагу на репутацію закладу і на його офіційну реєстрацію як юридичної особи. Тоді в разі чого можна буде пред’явити претензії.