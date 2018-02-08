Українські кіберполіцейські заявили, що брали участь у викритті у США «мережі кіберзлочинців»

Департамент кіберполіції Національної поліції України брав участь у викритті у Сполучених Штатах Америки мережі, яку підозрюють у кіберзлочинах, повідомив у коментарі Радіо Свобода начальник департаменту Сергій Демедюк. Агентство Reuters пише, що мережу заснував українець Святослав Бондаренко.

«Нам відомо про цю справу, департамент кіберполіції брав участь у викритті цієї мережі. Серед злочинців був один українець. Інших деталей повідомляти ми поки що не можемо через те, що розслідування досі триває», – заявив Демедюк.

За інформацією агентства Reuters, кібермережа працювала як інтернет-форум для обговорення і була відома під назвою Infraud. Підозрювані створили складну схему, яка сприяла купівлі та продажу номерів соціального захисту, днів народження та паролів, які були вкрадені з усього світу. Своїми діями угруповання завдало збитків на 530 мільйонів доларів, заявили в Міністерстві юстиції США.

Гаслом мережі були слова «In Fraud We Trust» (дослівно – «Ми віримо в шахрайство»).

Окрім сприяння продажу вкраденої інформації, мережа також надала депозитний рахунок, який люди могли використовувати для відмивання своїх доходів за допомогою цифрових валют, включаючи біткойн, Liberty Reserve, Perfect Money та WebMoney.

Наразі відомо, що до складу Infaud входило 36 хакерів, 13 арештували у Сполучених Штатах, Австралії, Великобританії, Франції, Італії, Косово та Сербії. У списку обвинувачуваних, оприлюдненому Міністерством юстиції США – двоє громадян України.

Їм висувають обвинувачення, які включають в себе крадіжку особистих даних, шахрайство та відмивання грошей.