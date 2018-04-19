Константинополь – Київ – Москва. Хронологія церковних відносин

Константинопольський патріарх провів реорганізацію Київської митрополії: долучив до неї території Литовської, Галицької і західної частини Київської митрополій, а офіційним титулом її керівника став «митрополит Київський, Галицький і всієї Русі». Глави нової митрополії мали кілька резиденцій: у Києві, Новогрудці і Вільні (сучасний Вільнюс, Литва).

Туди не увійшли окремі московські землі. З цього часу вони належать невизнаному Константинополем митрополитові, який сидить у Москві і називає себе митрополитом усієї Русі.