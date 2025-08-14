Упродовж місяців, які передували повномасштабному вторгненню, Росія вимагала від України відмовитися від вступу до НАТО, а також надати гарантії, що НАТО виведе свої війська зі східного флангу. Ці вимоги збіглися з масовим нарощуванням російських військ на кордонах України.
Хронологія мирних переговорів щодо України
Через понад три роки після початку повномасштабного вторгнення вимоги Росії до України та Заходу залишаються практично незмінними.
Вимоги Росії перед вторгненням
Вторгнення та перші переговори
Росія вторглася 24 лютого. Через чотири дні російська та українська делегації зустрілися на кордоні Білорусі та України, щоб обговорити питання про припинення вогню та гуманітарні коридори. На початку березня відбулися ще два раунди переговорів. Україна вимагала повного виведення військ, а Росія повторила вимоги про нейтралітет. Зустрічі закінчилися без укладення угоди.
Стамбульські переговори та проєкт рамкової угоди
Туреччина провела у Стамбулі переговори на високому рівні. Україна запропонувала нейтралітет в обмін на обов’язкові міжнародні гарантії безпеки. Росія висунула додаткові вимоги, які фактично означали право вето на майбутню безпекову політику України.
Переговори зірвалися після вбивств у Бучі
Переговори в Стамбулі провалилися частково через звинувачення російських військових у воєнних злочинах проти цивільного населення в Бучі Київської області. Росія відхилила пропозицію України, яка дозволила б їй проводити військові навчання з союзниками без дозволу Москви.
Початок реалізації Чорноморської зернової ініціативи
Організація Об'єднаних Націй і Туреччина виступили посередниками в укладенні угоди, яка дозволила Україні відновити поставки зерна, забезпечивши Київ вкрай необхідними доходами. Угода, яка послабила занепокоєння щодо світових цін на продовольство, втратила чинність приблизно через рік.
Росія проводить часткову мобілізацію
Після успішного контрнаступу України Кремль оголосив про часткову мобілізацію у вересні 2022 року, призвавши до армії близько 300 000 чоловіків. Цей крок, який шокував росіян, продемонстрував намір Москви продовжувати війну, незважаючи на невдачі на полі бою.
Претензії щодо анексії після референдумів
Росія оголосила про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після спірних референдумів. Москва досі не контролює ці території повністю і неодноразово вносила вимогу про виведення українських військ у свої пропозиції щодо припинення вогню.
Україна представляє 10-пунктний план миру
У пропозиції України, оприлюдненій на саміті «Групи двадцяти», була вимога про відновлення її територіальної цілісності та повного виведення російських військ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в тому, що вона «висуває завідомо нереальні умови».
Зернова угода провалилася
Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, припинивши захист морських експортних поставок зерна з України. Розрив угоди позбавив сторони рідкісного каналу співпраці.
Джидда приймає саміт миру
Понад 40 країн, враховуючи США та Китай, але без Росії, взяли участь у мирному саміті щодо України, організованому Саудівською Аравією. Мета саміту полягала в отриманні підтримки мирної ініціативи Києва, проте він не завершився підписанням жодної обов’язкової угоди.
Путін і Трамп провели телефонну розмову
Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп провели першу телефонну розмову після повернення Трампа до Білого дому і перші прямі переговори між лідерами США і Росії від початку вторгнення. Після розмови Трамп оголосив про початок прямих переговорів, спрямованих на припинення війни.
США і Росія зустрічаються в Саудівській Аравії
Високопосадовці США та Росії заклали передумови для майбутніх переговорів і можливої зустрічі Трампа з Путіним. Переговори розкритикували через відсутність України.
Наслідки суперечки Трампа і Зеленського
Президент України Володимир Зеленський посперечався із Трампом на зустрічі в Білому домі, яка закінчилася без укладення угоди про корисні копалини. Трамп призупинив військову підтримку США, яка була відновлена після того, як Україна погодилася на 30-денне безумовне перемир'я. Росія відхилила пропозицію про перемир'я.
Віткофф їде до Москви
Американський посланець Стів Віткофф здійснив свою третю поїздку до Росії після того, як Трамп пригрозив запровадити суворі санкції проти Росії та інших країн, які імпортують російську нафту. Днем раніше Трамп розмовляв із Зеленським, щоб обговорити можливі санкції.
Путін летить на Аляску
На зустрічі 15 серпня в Анкориджі Трамп і Путін обговорюватимуть, як очікується, можливе припинення вогню. Трамп раніше заявляв, що між Росією та Україною відбудеться «обмін територіями», але згодом запевнив Зеленського та лідерів ЄС, що не буде обговорювати з Путіним це питання. Українські лідери наполягають, що не погодяться на жодну угоду, яка передбачатиме територіальні поступки. Росія заявила, що її вимоги, як і раніше, містять відмову України від вступу до НАТО та виведення військ із регіонів, які вона вважає анексованими.