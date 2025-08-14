На зустрічі 15 серпня в Анкориджі Трамп і Путін обговорюватимуть, як очікується, можливе припинення вогню. Трамп раніше заявляв, що між Росією та Україною відбудеться «обмін територіями», але згодом запевнив Зеленського та лідерів ЄС, що не буде обговорювати з Путіним це питання. Українські лідери наполягають, що не погодяться на жодну угоду, яка передбачатиме територіальні поступки. Росія заявила, що її вимоги, як і раніше, містять відмову України від вступу до НАТО та виведення військ із регіонів, які вона вважає анексованими.