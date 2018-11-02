Чи готові українці вдягатися за принципами «свідомої моди»?

Що таке «свідома мода»? Свідома мода пропагує принципи, за якими виробництво речей має відбуватися з користю для довкілля, або ж принаймні без шкоди для нього. У Фінляндії облаштоване перше еко-містечко, де продемонстровані свідомі бренди, які повертають відходи у повторне виробництво, а також проводиться тиждень свідомої моди. В Італії існують проекти, за якими із залишків від вичавлених апельсинів роблять штучний шовк, з кісточок та шкурок винограду виготовляють еко-шкіру. Світові бренди виробляють кросівки з пластику, виловленого з океану.

Як це – «свідомий бренд»? Ознаки свідомого бренду такі: етичне виробництво (гідна оплата праці співробітників, екологічні підходи до виробництва), використання органічних матеріалів, відсутність шкідливих хімікатів, співпраця з локальним виробництвом, зменшення викидів в атмосферу, створення нового одягу з перероблених матеріалів або з уже вживаного. Насправді, не кожен бренд може бути повністю свідомим, бо існують такі елементи, які важко або неможливо замінити органічними матеріалами, як клей, наприклад.

В Україні таке є? В Україні є свідома мода. Платформа Ukraine Fashion Revolution працює з 2016 року. Є і магазини свідомої моди, які продають відповідні речі. Деякі речі виготовляють в Україні, деякі – сертифіковані, куплені в європейських країнах. В Україні не вдалося зробити взуття з екологічних матеріалів. Українські виробники не готові були працювати із таким матеріалом – не вдалося замінити шкіру, щоб не страждала якість та стійкість взуття, а також клей і нитки, які теж не можуть бути органічними в цьому випадку. До того ж, «свідомі» речі – не дешеве задоволення. «Свідома мода – це дорого. Оскільки ми говоримо про гідну заробітну платню, органічну сировину і логістику, яка скорочує викиди вуглекислого газу», – пояснює дизайнер Яна Червінська.

Шкіра і хутро – це свідома мода? Ні. Під час виробництва шкіри застосовується багато хімікатів: дублення, фарбування і приведення до того стану, коли її можна запускати у виробництво взуття, аксесуарів чи сумок. Те саме із хутром. По-друге, це не етично, кажуть активісти руху свідомої моди. «Тварини страждають на цих фермах, їх тримають у жахливих умовах, і вони помирають у муках. Це жахливо», – наголошує Яна Червінська.

А штучні хіба не шкодять довкіллю? Теж шкодять природі. Дуже часто шуби зі штучного хутра служать недовго, на 2–3-й рік ворсинки починають із неї випадати, шуба набуває негарного вигляду і потрапляє на смітник. Штучне хутро не розкладається, збільшує парниковий ефект на полігонах. «Але є вже розробки, які дозволяють отримати штучне хутро, яке розкладається. Великі бренди вже використовують цей матеріал», – запевняє гостя програми.

Синтетичні речі – чому ні? Текст відповіді Це ознака поганого смаку, стверджує Яна Червінська. «Волосся електризується, тіло погано почувається, зазвичай вони дешеві і неякісні. При пранні неякісних синтетичних речей виділяються поліефіри, які потрапляють до водостоку і додають мікропластику до океанів», – пояснює дизайнер. Неякісна річ втрачає фарбу, і це забруднення води, вона може викликати алергію та зафарбувати інші речі.

Купувати за знижками – це свідомо? У період знижок, найімовірніше, будете скуповувати все, що потрапить під руку, і це не буде свідомим споживанням. Це може бути свідомо з точки зору гаманця. «Треба тоді підійти до цього розумно: спланувати, що треба купити, скласти список і не реагувати на маркетингові ходи. Варто проаналізувати свій гардероб, свій стиль, віднайти речі, які поєднуються між собою, і потім вже додавати до них те, чого не вистачає», – рекомендує гостя програми «Свобода в деталях» Яна Червінська.

А як щодо секонд-хендів? У секонд-хендах можна знайти якісні речі і навіть нові. Їх в Україні багато, і чимало людей ними користуються, часто доведеться навіть відстояти в чергах. «Але в секонд-хендах використовують хімікати для обробки речей, тож це неоднозначне рішення з точки зору свідомої моди, хоча і продовжує життя речей», – зауважує дизайнер. Дуже багато модних людей одягаються в секонд-хендах, бо їм подобається цей стиль, і це їхній свідомий підхід. «Я знаходила на секонд-хендах щось цікаве і несподіване», – згадує Яна Червінська.

Як зрозуміти, що став свідомим споживачем? – Ви здаєте речі на переробку – Ви відмовились від покупок в мас-маркетах чи обмежили їх «Треба усвідомити першу проблему мас-маркету – це неякісні речі. Постає питання: чи не краще купити одну футболку за 2 тисячі гривень чи 10 за 400 гривень і далі забруднювати нашу планету?» – вважає дизайнер. – Носите речі, що купили, а не забуваєте про них після кількох використань «За статистикою, люди надягають річ від 4 до 7 разів, і потім вона вже не потрібна. Треба оптимізовувати гардероб, продумувати власні образи, формувати гардероб так, щоб якомога більше речей поєднувалися між собою, так би мовити, щоб із заплющеними очима взяти дві речі, і вони б між собою поєдналися. Тобто створити смарт-гардероб», – пояснює Яна Червінська. – Продовжуєте життя речам, ремонтуєте їх «У США є бренд Patagonia, який відкрив майже в кожному штаті центр, до якого можна принести будь-які речі відремонтувати. На речі свого бренду компанія дає довічну гарантію і ремонтує їх. У нас можна звертатися в хімчистки, ательє або намагатися самостійно відремонтувати самому – це креативно і свідомо», – зазначає гості програми. – Обираєте речі з органічної сировини або з перероблених матеріалів

Хіба це не повернення в минуле? Так, це певною мірою відкочування назад, вважає Яна Червінська. «Дуже схоже на життя в 90-х, коли маленьким дітям перешивали з дорослих речей багато чого. На жаль, це була розповсюджена практика в Радянському Союзі, тож для нашої території це все природньо, в той час як у Європі такого не було, через гарне економічне становище. А в нас дуже багато людей досі не мають змоги купувати нові речі і вимушені перешивати, думати, як покращити зіпсовану річ, що зробити для маленької дитини – і зараз, на жаль», – пояснює вона.