Як заробити в соціальних мережах?

Наскільки реально замінити роботу заробітком у соцмережах? Кореспондент Радіо Свобода Сергій Іванов привіз із Польщі репортаж про те, як чоловік відмовився від звичної роботи і почав заробляти лише за допомогою своєї сторінки в Instagram. Дохід його становить на рівні середнього класу і веде він спортивний блог, демонструючи на власному прикладі, як можна себе змінити на краще. При цьому гроші платять спонсори, які замовляють рекламу на цій сторінці. «Для спонсорів така людина – це клондайк. Спонсору важливу показувати рекламу конкретній аудиторії, а ця людина зібрала саме таку аудиторію. Це – пряма реклама в ухо або в очі для всіх людей, які хочуть ходити до спортзалу», – розповідає автор матеріалу Сергій Іванов. В Україні подібних прикладів стає теж дедалі більше, зазначає власник SMM-студії Сергій Гутюк. Він зміг себе змінити кардинальним чином, і це привабило людей, додає журналіст. «Від юристів до відео-продакшну. І вони теж використовують цей підхід – беруть якийсь виклик. Наприклад, в мене поганий зір і я вирішив його відновлювати – і я в прямому ефірі роблю реаліті-шоу, як я це здійснюю. Це цікаво, це шоу. Тобто якщо ми знаходимо в нашій справі або в якійсь дотичній справі якесь хобі, то стаємо набагато цікавішими, ніж інші», – пояснює експерт.

Скільки можна заробити у соцмережах в Україні? В середньому Instagram-блогери стараються вийти на суму заробітку від 1000 до 2000 доларів на місяць, розповідає Сергій Гутюк. «Мало хто заробляє три тисячі з українських блогерів. Є топ-блогери, вони заробляють більше, можуть з однієї кампанії заробити 10 тисяч доларів. Це як медіа – вони можуть зробити класний ролик чи розповісти, наприклад, про розмитнення машин – і за кілька тижнів до тих, хто займається розмитненням машин, звертаються тисячі людей», – пояснює власник SMM-студії. Із Instagram-блогерами часто рекламодавці розраховуються бартером: продуктами або одягом. «Тут немає якоїсь ставки, як на роботі. В цьому і є проблема. Реально тяжко жити в таких обставинах. А якщо хочеш виходити на якісь прогнозовані гроші, то потрібно щось продавати. І це треба любити – в цьому фішка. Заробляй гроші на тому, що вмієш. Якщо ти це любиш, то будеш просуватися, навіть боятися, але продовжиш цим займатися», – зазначає експерт.

Які сервіси найкращі для просування? Сергій Гутюк радить три основні майданчики. Telegram підходить як для бізнесу чи проекту, так і для людини, яка просуває себе як блогер, експерт, журналіст, який почав щось писати окремо від свого основного напрямку, тобто заробляти на своїй компетенції. «Він набуває і ще не досяг свого піку розвитку. Але треба відразу ж дивитися, а чи є аудиторія, для якої плануєте писати в Telegram. Моя клієнтка з сегменту кулінарії почала розвивати канал в Telegram: фотографії, тексти, рецепти – дуже проста концепція. І популярність, і активність дуже хороша», – додає Сергій Гутюк. Якщо просувати щось, пов’язане із красою, зовнішнім виглядом, з їжею, то це Instagram. «Це теж ще не досягло свого піку. Аудиторія дорослішає, платоспроможність збільшується», – вважає експерт. Facebook ще теж не досяг повноти розгортання всіх можливостей від реклами і контенту, незважаючи на останні новини, що там «прибилася» активність, додає спеціаліст. Щодо YouTube – просуватися можливо, споживачі там є, треба бути готовим ділитися інформацією у відео і говорити щось корисне та цікаве, пояснює він. «Не обов'язково мати 50 тисяч підписників. В мене їх 500 і я чудово монетизую, бо в мене суто вузькопрофільний експертний контент – відео по годині-півтори, які навчають, показують, розказують. І ті, хто подивився і залишився в мене на каналі – вони мої клієнти», – наголошує Сергій Гутюк. Є і інші способи, коли люди займаються запчастинами, наприклад. І якщо хтось зніме відеоогляд, пояснить плюси-мінуси і як розпізнати підробку, то це буде мати аудиторію, а якщо до такого каналу «прикрутити» інтернет-магазин, то є можливість набагато більше заробляти, додає він.

На що треба зважати в першу чергу, аби заробляти? «Найголовніше питання, яким всі нехтують на початку, – це позиціонування. Всі створюють сторінки, починають продавати і роблять помилку – починають просувати все. В них немає того, що називається на ринку унікальною пропозицією», – наголошує власник SMM-студії. Має бути витриманий принцип: одна проблема – один товар – одна аудиторія, зазначає фахівець і наводить приклад сторінки, яка займається продажем виключно кокосової олії. Є три етапи в просуванні, зазначає Сергій Гутюк. 1. Збудувати впізнаваність, тобто привабити. На цьому етапі багато хто публікує цитати або щось смішне. Одна якась влучна цитата може принести велике охоплення. 2. Залучення до чогось. До обговорення, наприклад. 3. Конвертування. Та аби заробляти на соцмережах, варто пройти навчання і витратити на це 2-3 місяці, зауважує спеціаліст. «Навіть ці блогери, які постять свої фото, знають дуже багато речей. Все має значення: час публікації додає до результату 2-3 відсотки, правильно розміщена фотографія, правильне тло, ракурс, попадання у власну тему, продовження вчорашньої теми, логіка контенту – це все дає по 2-3% вашого успіху. Як цього добитися? Дуже просто – взяти собі людину-прототип і просто слідкувати за нею, що вона робить, і виписувати собі все», – пояснює Сергій Гутюк.

Коли краще розміщувати дописи? В YouTube є статистика, там видно в який день, в яку годину краще постити. Якщо це Facebook і Instagram, то статистика доступна лише у бізнес-акаунтах, яка може дати розуміння, коли краще робити дописи. Якщо це не бізнес-сторінка, то є сервіс, який найкраще це показує – це сервіс автопостингу Amplifr. «Тобто сервіси, де немає внутрішньої статистики, підключаєш до сервісу автопостингу, публікуєш місяць і далі по клікабельності бачиш, коли твоя аудиторія сидить. Тобто це зворотна статистика», – пояснює власник SMM-студії. Що стосується кількості – тут для кожного свій баланс, вважає експерт. «Хтось може «задовбувати» частими постами, але ті, кому не подобається, підуть і залишаться ті, хто буде дивитися це реаліті-шоу», – зазначає Сергій.