Тест: Що ви знаєте про «розкуркулення»?

Запитання 3: Яку політику проводили більшовики щодо селян?

Відповідно до гасла «Земля – селянам!» передали селянам у власність сільськогосподарські землі та надавали підтримку індивідуальним селянським господарствам. Вважали селян потенційними ворогами комуністичних ідей. Намагалися розколоти громаду та натравити селян одне на одного. Вважали, що держава має спиратися на селян, які становили більшість населення.

Неправильно! Більшовики не збиралися віддавати селянам землю. Відповідно до комуністичних ідеалів, сільськогосподарські землі не могли бути приватними. Індивідуальне господарство вважали «дрібнобуржуазним пережитком». Лише тимчасово, щоб припинити опір селян, більшовики пішли на поступки в роки НЕПу (так званої нової економічної політики), надавши селянам землю у користування.

Так! Більшовики розглядали селян як потенційних ворогів комуністичної ідеї, адже селяни прагнули мати власне господарство і не були зацікавлені у колективізації. Їх поділили на групи за майновою ознакою та заохочували розбрат між ними. Насамперед планували знищити найзаможнішу частину селян, яких оголосили «куркулями», ворогами інших груп селян – середняків та незаможників.