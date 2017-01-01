Рік-2017 у мемах. Українська версія

Заголовки зі словами «підірвало Facebook», «обурило інтернет» чи «захопило соцмережі» ви бачите досить часто. Хтось вважає їх «жовтими», хтось із цікавістю клацає, однак применшити роль соціальних мереж і мемів, які стають вірусними, уже складно.

Радіо Свобода пригадало меми, які стали знаковими у 2017 році. Одні з них прожили коротке, але яскраве життя, інші є популярними досі. Одні були реакцією на важливі події, а інші, здавалось би, просто бумом, який виник нізвідки.

Рік, що минає, у мемах.