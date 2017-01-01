Рік-2017 у мемах. Українська версія

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Заголовки зі словами «підірвало Facebook», «обурило інтернет» чи «захопило соцмережі» ви бачите досить часто. Хтось вважає їх «жовтими», хтось із цікавістю клацає, однак применшити роль соціальних мереж і мемів, які стають вірусними, уже складно.
Радіо Свобода пригадало меми, які стали знаковими у 2017 році. Одні з них прожили коротке, але яскраве життя, інші є популярними досі. Одні були реакцією на важливі події, а інші, здавалось би, просто бумом, який виник нізвідки.
Рік, що минає, у мемах.
Без нього у цьому огляді не обійтись. Цей сірий і, на перший погляд, непримітний персонаж народився не в Україні, а в Нідерландах. Його авторка Маргріт ван Бріфорт присвятила його людям, які довго чекають у чергах до лікаря.
В українських реаліях Почекун чекав на «безвіз», на реформи, на закінчення робочого тижня чи відпустку, або, наприклад, на успіхи у боротьбі з корупцією.
«Синій кит». Таку назву мали групи у російських соціальних мережах, які спонукали підлітків чинити самогубства. Про ці спільноти написала російська «Новая газета», згодом про них заговорили і в Україні. «Синій кит» – це також і назва «гри», у якій умовний «куратор» давав учасникові різні завдання у переписці, які мали закінчуватися самогубством.
У соцмережах «гру» почали висміювати, а російський «синій кит» перетворився на кота і роздавав завдання.
Щоб зрозуміти цю варіацію мему, треба прочитати про справу відстороненого керівника ДФС Романа Насірова.
Російський телеканал повідомив, що ймовірними організаторами вбивства бойовика «Гіві» на Донбасі були українці «Зорян і Шкіряк». Насправді Зорян Шкіряк – це ім’я та прізвище однієї людини – радника міністра внутрішніх справ України. Ця помилка російських ЗМІ одразу стала мемом в інтернеті.
Город засыпает. Просыпаются #Зорян и #Шкиряк pic.twitter.com/toBopr83hL— Big Chris (@Vinnie_BigChris) 10 лютого 2017 р.
Перекличка в армии.— Vitaly Borodin 🇺🇦 (@alvigo) 10 лютого 2017 р.
- #Зорян!
- Я!
- #Шкиряк!
- Я!
- Вы близнецы что ли?
- Никак нет! Однофамильцы!
У червні через масштабні кібератаки на низку українських установ і компаній «впали» чимало сайтів і сервісів. Однак соцмережі працювали без збоїв і одразу звернули увагу на назву вірусу Petya.A – майже «тезка» українського президента.
«Життя треба прожити так, щоб твоїм життям назвали вірус».
внєзапно в українські сєті— Кокс Квасьневского (@kokskvas) 27 червня 2017 р.
пронік опаснєйший червяк
спастись непросто нам від пєті
атак
Спецслужбами уже найден создатель вируса Петя. pic.twitter.com/9duLqTDqmv— Серый Кардинал (@slevo4kin) 27 червня 2017 р.
Кажуть, в офісі на Турівській повним ходом працюють над анти-вірусом Yulya T.— Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) 27 червня 2017 р.
На початку 2017-го у соцмережах з’явилася картинка із «котом-лікарем», який не міг відкрити аптечку, тому що «у нього лапки».
Згодом картинки із котиками і лапками стали самостійним мемом, який означає небажання або нездатність виконати якусь дію.
Я не можу здавати екзамени. В мене ж лапки.— yanchynsky (@ladno_pohuj) 25 вересня 2017 р.
Ця фраза стала мемом після відео, на якому хлопець намагається перейти через струмок разом із собакою. Він кличе собаку: «Давай, йди, я за тобою», а коли пес таки падає у воду, господар каже: «Це фіаско, братан». Із собакою, до речі, зараз все добре.
Ось це відео:
Фраза з нього пасує до будь-якої складної життєвої ситуації.
хочеться, щоб я нарешті почала виконувати власні обіцянки— грабар (@gra_barka) 6 грудня 2017 р.
робити все вчасно
читати більше
встигати все
і не зважати на людей та їхні вчинки
але кожного разу тупо "це фіаско, братан"
Це теж «складна життєва ситуація», але вже інший мем – український, політичний.
Міхеїла Саакашвілі, голову партії «Рух нових сил», екс-президента Грузії, намагалися затримати українські правоохоронці. Обставини затримання політика, який піднявся на дах, тікаючи від СБУ і Генпрокуратури, стали мемом в українському сегменті соцмереж. Саакашвілі порівнювали з Карлсоном і Бетменом.
Ось добірка коубів на цю тему.