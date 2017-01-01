 Рік-2017 у мемах. Українська версія
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Рік-2017 у мемах. Українська версія
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Рік-2017 у мемах. Українська версія
Радіо Свобода пригадало меми, які стали знаковими у 2017 році
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Заголовки зі словами «підірвало Facebook», «обурило інтернет» чи «захопило соцмережі» ви бачите досить часто. Хтось вважає їх «жовтими», хтось із цікавістю клацає, однак применшити роль соціальних мереж і мемів, які стають вірусними, уже складно.

Радіо Свобода пригадало меми, які стали знаковими у 2017 році. Одні з них прожили коротке, але яскраве життя, інші є популярними досі. Одні були реакцією на важливі події, а інші, здавалось би, просто бумом, який виник нізвідки.

Рік, що минає, у мемах.

Почекун
Синій кіт
«Зорян і Шкіряк»
Вірус «Петя»
«В мене лапки»
«Це фіаско, братан»
Саакашвілі, який «живе на даху»
Почекун

Без нього у цьому огляді не обійтись. Цей сірий і, на перший погляд, непримітний персонаж народився не в Україні, а в Нідерландах. Його авторка Маргріт ван Бріфорт присвятила його людям, які довго чекають у чергах до лікаря.

В українських реаліях Почекун чекав на «безвіз», на реформи, на закінчення робочого тижня чи відпустку, або, наприклад, на успіхи у боротьбі з корупцією.

Синій кіт

«Синій кит». Таку назву мали групи у російських соціальних мережах, які спонукали підлітків чинити самогубства. Про ці спільноти написала російська «Новая газета», згодом про них заговорили і в Україні. «Синій кит» – це також і назва «гри», у якій умовний «куратор» давав учасникові різні завдання у переписці, які мали закінчуватися самогубством.

У соцмережах «гру» почали висміювати, а російський «синій кит» перетворився на кота і роздавав завдання.

Щоб зрозуміти цю варіацію мему, треба прочитати про справу відстороненого керівника ДФС Романа Насірова.

«Зорян і Шкіряк»

Російський телеканал повідомив, що ймовірними організаторами вбивства бойовика «Гіві» на Донбасі були українці «Зорян і Шкіряк». Насправді Зорян Шкіряк – це ім’я та прізвище однієї людини – радника міністра внутрішніх справ України. Ця помилка російських ЗМІ одразу стала мемом в інтернеті.

Вірус «Петя»

У червні через масштабні кібератаки на низку українських установ і компаній «впали» чимало сайтів і сервісів. Однак соцмережі працювали без збоїв і одразу звернули увагу на назву вірусу Petya.A – майже «тезка» українського президента.

«Життя треба прожити так, щоб твоїм життям назвали вірус».

«В мене лапки»

На початку 2017-го у соцмережах з’явилася картинка із «котом-лікарем», який не міг відкрити аптечку, тому що «у нього лапки».

Згодом картинки із котиками і лапками стали самостійним мемом, який означає небажання або нездатність виконати якусь дію.

«Це фіаско, братан»

Ця фраза стала мемом після відео, на якому хлопець намагається перейти через струмок разом із собакою. Він кличе собаку: «Давай, йди, я за тобою», а коли пес таки падає у воду, господар каже: «Це фіаско, братан». Із собакою, до речі, зараз все добре.

Ось це відео:

Фраза з нього пасує до будь-якої складної життєвої ситуації.

Саакашвілі, який «живе на даху»

Це теж «складна життєва ситуація», але вже інший мем – український, політичний.

Міхеїла Саакашвілі, голову партії «Рух нових сил», екс-президента Грузії, намагалися затримати українські правоохоронці. Обставини затримання політика, який піднявся на дах, тікаючи від СБУ і Генпрокуратури, стали мемом в українському сегменті соцмереж. Саакашвілі порівнювали з Карлсоном і Бетменом.

Ось добірка коубів на цю тему.