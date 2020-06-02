Життя навиворіт

ІІ. МРІЯ

Дім

Так само, як Мустафа, Саїд теж віднайшов Сапіє та дітей. І так само мовчав, коли розмова заходила про ті часи. Вони перебралися до Таджикистану, у місто Чкаловськ. Уже не були ворогами народу, та повернутися до Криму не могли.

Сапіє ніколи не казала, що любить Саїда, але й не заперечувала – певно, з вдячності. А він її обожнював. Тож коли дружина захотіла побудувати дім, як батьківський, втрачений у Криму, заперечень не було. Вона сама все спроєктувала – сім кімнат, два входи, високі стелі, така ж ліпнина.

Сапіє щодня робила намаз, що б там не було. Вона прочитала весь Коран від першої до останньої сури –і це робило його святим. Її кликали на всі похорони, куди вона ходила з внучкою Ділярою, і серед інших жінок читала молитви.

Уже після смерті Саїда і незадовго до власної Сапіє на похороні зустріла того самого хлопця, з яким мусила одружитися в Криму. Теж депортуваний до Центральної Азії, він уже мав родину, внуків. Того дня, прочитавши всі молитви, вони на лавці і не могли наговоритися, надивитися одне на одного. Він, теж зі степових кримських татар, дивився на неї блакитними очима, так само, як і в 17. Діляра, що крадькома підглядала за бабусею, не запам’ятала нічого, крім того погляду ― він дивися на неї так, ніби дивиться на мрію про прекрасне життя, яку так і не вдалося втілити. То була їхня єдина зустріч.

Сапіє - бабуся Діляри

Любов

Сапіє, хоч і не з власної волі стала дружиною Саїда, дітям обирати самостійно не дозволила. Юсуф, хлопчик, що сорокаденним пережив депортацію, виріс з великою мрією – стати футболістом. І Сапіє, і Саїд мали то за забавки, поки він не почав грати у вищій лізі. Він закохався у доньку російського генерала, та ані його, ані її батьки на шлюб не погодилися. Генерал не міг дозволити доньці вийти за «ворога народу». А Сапіє нізащо не погодилася б на шлюб сина з донькою радянського військового.

Кохана відмовилася тікати, і це зламало Юсуфа. Він, завжди добрий і щедрий на подарунки, вирішив, що буде все життя самітником. Врешті покинув футбол, переїхав до матері в Таджикистан, у той самий «кримський» дім, і почав пити. Сапіє жалкувала, що зламала його життя, але тому вже не було ради.

Тож взялася влаштовувати й особисте життя доньки Гульнари – за тогочасними мірками, вона вже засиділася в дівках. Тож Сапіє знайшла в Узбекистані стару знайому, з якою разом переховувалася у тітки після втечі з в’язниці. Виявилося, вона має сина Нарімана того ж віку – не надто довго роздумуючи, вони одружили своїх дітей.

Гульнара перебралася до чоловікового дому в Намангані. Та спільне життя не склалося – той виявився агресивним деспотом, і через три роки вона з донькою Ділярою втекла. Дівчинка сумувала за татом, тож дуже зраділа, коли він привіз фломастери й альбом – і так само радо поїхала з ним. Так Наріман викрав Діляру. Гульнара спершу кинулася рятувати доньку, але потім, за порадою мами й брата, таки залишилась з чоловіком. Тепер з ними жила і його матір Зульфіє – стримувала норов сина і захищала невістку. Згодом у них народився син.

Та як тільки вона померла через три роки, Нарімана вже було нікому спинити. Коли він вперше вдарив Гульнару, вона зателефонувала Сапіє – що робити? У кримських татар не прийнято розлучатися, це великий сором для жінки, але Сапіє сказала тікати.

Оселилися в її «кримському» домі – Сапіє, самотній Юсуф, Гульнара з Ділярою і Рефатом. Юсуф намагався замінити дітям батька – грався з ними, вчив загартовуватися крижаною водою з арика, гуляв біля бавовняного поля в центрі міста.

Сапіє вчила Діляру шити, вишивати – відмовилася тільки навчити читати Коран. Кримськотатарської мови дівчинка не знала, адже у родині говорили російською. Мова обірвалася у товарних вагонах у 1944 – кримські татари розмовляли різними діалектами, а за Уралом і в Центральній Азії говорили російською. Мусили її вивчити, щоб порозумітися між собою і з місцевими.

Та діти про це не знали. У школі вони слухали про Леніна і дружбу народів, заучували радянські пісні і зовсім нічого не вчили про депортацію. Діляра тільки й знала, що хантарма (бабуся) ненавидить росіян, а батьківщина їхня в Криму. А чому так – не пояснювали. Тож чи не найбільшим дитячим здивуванням для Діляри стала посвята в жовтенята:

– Хантарма! – прибігла вона радісна додому. – Я тепер буду жовтеням! Ти знаєш, який хороший Ленін?!

– Сволота, – тільки й кинула Сапіє. – У мене все життя через нього навиворіт.

За кілька років Гульнара з дітьми повернулася до Намагнану, де жила її сестра. Сапіє залишилася у великому домі сама з Юсуфом.

Піонер

Амет виріс у Намангані. Так, само, як і Діляра, він вірив у комунізм, вождя і намагався стати хорошим піонером. Так само, як і Діляру, його не прийняли в піонери в першу хвилю, бо побився з однокласником. І так само через це засмучувався, бо завжди хотів бути першим, найкращим піонером, найкращим комсомольцем.

Та Амет, скільки себе пам’ятає, знав про депортацію.

«Наша земля – Крим, – завжди ніби натяком говорили старші. – Ми обов’язково туди повернемося». Але ні слова більше, бо страх примушував мовчати.

Й Амет, який ніколи Криму не знав, уявляв його хіба що з розповідей землею найсолодшого інжиру, найгарнішого моря і найвищих гір, де навіть дихалося б інакше.

Але сама думка про кримського татарина, що їде на півострів, здавалася абсурдом. Тож коли в 1984 році десятирічного Амета запросили до кримського табору «Артек», родина не могла повірити. Ділявер, працюючи на заводі, отримував 140 рублів на місяць, а запропонована школою путівка коштувала 250, та гроші роздобули швидко – аби лише кримський татарин поїхав до Криму.

– Не вірю, не вірю, – все повторював він, аж поки Амета з іншими дітьми не повезли в Ташкент, де вкотре пояснювали, як повинен поводитися радянський піонер з Узбекистану.

Аметів загін в Артеку

Амет провів у «Артеку» місяць. Купався в морі, їздив у Севастополь, їв кислуватий інжир і намагався уявити Крим таким, як про нього говорили старші – з пахучими кипарисами замість флагштоків з радянськими прапорами, з мечетями замість військової техніки, з піснями незрозумілою кримськотатарською замість піонерських маршів.

Одного ранку Амета покликав вожатий:

– Твій батько приїхав! – хлопчик не міг повірити, що його впустили до Криму, але кинувся до входу.

На нього чекав не тато, а дядько Руслан – він давно переїхав у Київську область, і як тільки дізнався, що Амет у Криму, поїхав до нього. І тепер вони стояли навпроти, дивилися один на одного і плакали. Амет у формі свого загону, з обов’язковою червоною хусткою на шиї, яку так ненавиділи три останні покоління кримських татар.

Коли хлопчик повернувся додому, всі плакали. Він дарував мушлі рідним і однокласникам, розповідав про те, як добре на півострові.

– Бала (дитино), – казали батьки, – запиши все, що там побачив, щоб ніколи не забувати.

У товстий білий зошит з червоним заголовком «Артек» Амет написав про дядька Руслана, про Севастополь, про ігри й вогнища, тексти пісень і гасел. Ніхто не говорив вголос, але боялися, що це й буде єдиними спогадами родини з Криму.

Але через 5 років першим кримським татарам дозволили повернутися додому.

Перша ластівка

Коли в 1991 році розпався Радянський Союз, росіяни, що колись займали керівні посади, стали небажаними в Узбекистані. Етнічні узбеки й узбечки перебирали владу в свої руки – на підприємствах, в університетах, у дитячих садочках. Кримських татар, також мусульман, за ворогів не мали, але й не вважали за рівних собі. Та важливішим було те, що дорога до Криму тепер була відкрита – сім’ї кидали обжиті помешкання, роботу, навчання та їхали на півострів, який ніколи не бачили, щоб починати з нуля в бідних сільських домівках поміж степу та гір.

Діляра з Аметом уже були одружені, за кілька років народився Мустафа. Вони не поспішали до Криму – сковував страх і батьки, що не наважувалися покинути стабільне життя в Узбекистані. Першим на переїзд наважився Юсуф, дядько Діляри. Сапіє померла в 1995 році, й у великому «кримському» домі чоловік лишився сам. Вся родина була в Узбекистані, а він – у Таджикистані. У 1991 році в країні почалася громадянська війна, за кілька років закрили кордон і Юсуф опинився у пастці.

Амет, Діляра та маленький Мустафа в Узбекистані

Якось він зателефонував Гульнарі і сказав за кримськотатарським звичаєм:

– Пробач, якщо щось було не так, – це означало, що він може загинути і прощається. – Не шукайте мене.

Юсуф, прикований до дому, не міг виїхати з Таджикистану. Хотів продати будинок і за отримані гроші полетіти до Криму, але чим далі, тим частіше до помешкань, виставлених на продаж, вривалися озброєні чоловіки, виганяли власників без гроша, а то й просто розстрілювали. Та вибору не було – Юсуф дав оголошення про будинок.

Одного дня в двері постукав молодий чоловік з автоматом. Мовляв, зараз грошей у мене немає, але будинок куплю. Діватися нікуди – Юсуф перебрався у літню кухню, щоб дочекатися оплати. Наступного дня чоловік приїхав з бульдозерами – зносити дім. Юсуф не міг повірити – на його очах стіни, вибудувані батьками у пам’ять про втрачений Крим, розсипалися на тріски та порох.

Дні минали однаково – приходив новий власник ділянки, щось оглядав і планував, повісивши автомат через плече, а Юсуф лежав на дивані в тісній холодній кімнаті й дивився в стелю. Врешті не витримав і пішов до нього сам:

– Слухай, ну вбий мене вже! Я втомився, я сам, немає ні грошей, ні роботи! Вбий уже, щоб я тут не мучився!

– Ладно, дідуля, будуть твої гроші! – тільки засміявся бородань.

У той же день Юсуф отримав 2 000 доларів. Вночі, готуючись до останнього сну в літній кухні, він був певен, що не прокинеться. Та ранок настав. Того ж дня Юсуф виїхав до Узбекистану.

– Коли я влаштуюся, я обов’язково всіх вас заберу до Криму, – казав він на прощання заплаканій Гульнарі, збираючись на літак до Сімферополя.

В останнє він був у Криму сорокаденним, але безпомильно знав, куди і по що повертається.