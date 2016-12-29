Території окупованого Донбасу нежиттєздатні самі по собі – експерт

Від початку війни на сході України на окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває процес створення псевдодержавних інституцій та «збройних сил». Чи вдалося Кремлю у 2016 році повністю підпорядкувати собі незаконні збройні формування на захопленій частині українському Донбасі? Та наскільки ефективною є так звана «цивільна влада» на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)?

На території, підконтрольній угрупованням «ДНР» та «ЛНР», що визнані в Україні терористичними, станом на кінець 2016 року створені посади «голови держави», так звані «парламент» та «міністерства», й інші установи, властиві державам із республіканським устроєм. Окрім того, до сьогодні тривають спроби підпорядкувати всі незаконні збройні формування під єдине командування.

При цьому, за словами колишнього начальника відділу внутрішньої політики Донецької обласної адміністрації, громадського діяча Олександра Меланченка, російські куратори, які займаються організацією влади на території Окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) стикаються з багатьма проблемами. Одна з них – кадровий голод.

Всі завдання ставляться з Росії, самостійності, як такої – нуль

«Чиновники там є, але вони імітують, що є державою і що вони там чимось управляють. Ми ж чудово розуміємо, що державного управління, як такого, там немає. Як такої там навіть області немає, – зауважує Меланченко. – Всі завдання ставляться з Росії, самостійності, як такої – нуль. Державності – нуль. Якісь атрибути влади є: прапор, чиновники, що сидять у кабінетах. Вони навіть інколи роблять вигляд, що ухвалюють рішення. Сказати, що це ефективність – неможливо».

Меланченко зазначає, що багато чиновників нижньої та середньої ланки там сформовані з людей, які обіймали ці ж або подібні посади до збройного конфлікту. Вище ж керівництво угруповань «ДНР-ЛНР» напряму призначають чи узгоджують у Москві люди, наближені до Путіна, каже Меланченко.

У листопаді 2016 року кілька хакерських груп, у тому числі FalconsFlame, «КіберХунта», Trinity і RUH8 та волонтерська спільнота InformNapalm оприлюднили так звані листи зі зламаної пошти радника президента Росії Владислава Суркова. За даними з тих листів саме Сурков є основним куратором ОРДЛО у Кремлі (в самому ж Кремлі взагалі заперечують, що Сурков користується електронною поштою).

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Євген Ярошенко вважає, що так звані «органи влади» у Донецьку та Луганську абсолютно нежиттєздатні без зовнішнього контролю.

Ці території нежиттєздатні самі по собі

«У військово-політичному плані Росія дійсно добре контролює ОРДЛО. Але наскільки якісно та ефективно може ця «влада» задовольняти потреби місцевого населення – це питання. Оскільки ці території нежиттєздатні самі по собі» – наголошує Ярошенко.

Набагато успішніші ці угруповання у побудові збройних формувань та об’ єднань. На думку керівника групи «Інформаційний спротив» Дмитра Тимчука, куратори з Російської Федерації перейшли на ще вищий рівень координації створених ними на Донбасі утворень.

Всі офіцери там від командира взводу, до командиру корпусу – все кадрові військові російських збройних сил

«Перше, що вдалося, – це сформувати армійські корпуси. Друге – почате формування оперативного командування об’єднаного. Воно має ці два корпуси підпорядкувати в єдину структуру збройних сил, мабуть Росії, тому що вона цим керує. Всі офіцери там від командира взводу, до командиру корпусу – все кадрові військові російських збройних сил. Причому діючі військові, за винятком тих, хто призваний з запасу. Але вони, все одно, підписали контракт», – зазначає Дмитро Тимчук.

Процес встановлення дисципліни і знищення непідконтрольних збройних формувань та їхніх ватажків закінчився ще на початку 2016 року. У логіку цього процесу вкладається знищення низки командирів незаконних збройних формувань. Наприклад у 2016 році були вбиті командири бойовиків Армен Багирян (Багги), Микола Мінін.

На сьогоднішній день непідконтрольних збройних формувань не існує. Все ліквідовано або ж поставлене у стрій існуючих підрозділів

«На сьогоднішній день непідконтрольних збройних формувань не існує, – каже Дмитро Тимчук. – Все ліквідовано або ж поставлене у стрій існуючих підрозділів. Скажу більше, їм вдалося досягнути певної військової дисципліни. У Донецьку та Луганську ви сьогодні не зустрінете людину з автоматом, чи навіть у військовій формі».

Як заявляв міністр оборони України Степан Полторак, станом на грудень 2016 року на Донбасі перебуває близько 5,5 тисяч кадрових російських військових. При цьому угруповання «ДНР» та «ЛНР» цей факт заперечують, як і керівництво Росії. Натомість вони погоджуються, що там присутні російські громадяни, які беруть участь у бойових діях.