Атаки Росії на США: Маккейн та Нуланд проведуть слухання у Сенаті

Дональд Трамп продовжує «воювати» з американською розвідкою з приводу причетності росіян до хакерських атак.

Анонсований на вівторок брифінг розвідувальних агентств високого ступеня секретності для Дональда Трампа так і не відбувся.

«Брифінг з розвідки щодо так званих російських хакерських атак був відкладений до п’ятниці», – написав Трамп у своєму «Твіттері». «Напевно їм треба більше часу, щоб побудувати справу», – припустив він.

В уряді повідомляють – зустріч з самого початку була запланована на п’ятницю. Усі 17 розвідувальних агентств переконані, що за хакерськими атаками стояли росіяни. Але Трамп знайшов когось, хто поділяє його точку зору, – засновника сайту Wikileaks Джуліана Асанжа. В інтерв’ю Fox News той заявив, що Росія не була джерелом викрадених імейлів, які були викладені на сайті Wikileaks.

«Ми можемо сказати, і ми це постійно повторюємо протягом останніх двох місяців, що наше джерело – не російський уряд і взагалі не представники уряду», – сказав Ассанж.

Але, кажуть представники американської влади, посередник, який передав Асанжу імейли, діяв на користь росіян.

«Чи свідомо Асанж брав у цьому участь чи був тим, кого росіяни називають, корисним ідіотом, сказати важко», – каже конгресмен-демократ Адам Шифф.

Дональд Трамп, зі свого боку, до слів Ассанжа, як виглядає, ставиться з довірою. Він цитує в «Твіттері» його слова про те, що медійне висвітлення в США несправедливе, а також – що 14-річна дитина могла здійснити хакерську атаку на імейли керівника виборчого штабу Клінтон Джона Подести.

«Також він сказав, що росіяни не давали йому інформацію», – підсумував Трамп зміст інтерв’ю Ассанжа Fox News для своїх 18 з половиною мільйонів передплатників.

А ось у Сенаті готові більше дізнатися про кібератаки та інші дії росіян з метою впливу на американську політику.

На четвер в сенатському Комітеті зі збройних сил, очолюваному Джоном Маккейном, заплановані слухання, присвячені закордонним кіберзагрозам Сполученим Штатам.

Зі своїми висновками сенаторів ознайомлять директор Офісу національної розвідки Джеймс Клеппер, заступник міністра оборони з питань розвідки Марсель Леттр ІІ та адмірал Майкл Роджерс, командувач об’єднаного кіберкомандування США. Після відритих для публіки слухань має пройти і закритий брифінг для сенаторів з цих же питань.

Того ж дня в сенатському Комітеті із закордонних відносин заплановані слухання, присвячені відповіді адміністрації Барака Обама на російські хакерські атаки та переслідуванню американських дипломатів за кордоном. Повний склад комітету, за зачиненими дверима, з діями російського уряду та його агентів ознайомлять помічник державного секретаря Вікторія Нуланд, директор Офісу закордонних місій Джентрі Сміт та заступник помічника міністра внутрішніх справ з кібербезпеки та комунікації Денні Толер.

Також у вівторок конгресмен Ґрегорі Мікс звернувся до голови Комітету із закордонних справ Палати представників Еда Ройса з проханням провести слухання, присвячені російському втручанню в американські вибори.

«Під час минулих виборів, – говориться в надісланому Ройсу листі, – стало зрозуміло, що деякі закордонні діячі, за вказівкою російського уряду, скористалися вразливістю нашої виборчої системи, намагаючись її підірвати, так само, як вони це зробили в інших демократичних країнах».