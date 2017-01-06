Радіо Свобода Daily: на статтю олігарха Пінчука відреагували в Адміністрації президента України

В Адміністрації президента України відреагували на статтю олігарха Віктора Пінчука в американському щоденнику The Wall Street Journal і заявили, що компроміси на російських умовах є помилковою політикою для досягнення миру в Україні. Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь (теж у The Wall Street Journal) «Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру» написав, що страхи та слабкість «підігрівають апетити Росії, провокують ще сильнішу агресію і спричиняють людські страждання». «При цьому досі ніхто так і не звернув увагу на відсутність логіки у склепаному олігархом тексті. І це не може не дивувати. Бо «компроміси» Віктора Пінчука – це примітивно змонтовані в Кремлі пропозиції Києву», – аналізує у своїй статті доцент кафедри української преси ЛНУ імені Івана Франка, член Національної спілки письменників і Національної спілки журналістів Олег Романчук.

У Сенаті США відбулися слухання щодо кібератак Росії. Представники спецслужб США заявили, що тільки чільні члени керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на переконання Вашингтона, мали на меті втручання в американський виборчий процес. З цього приводу Радіо Свобода вело детальний «живий блог». Сьогодні відбудеться презентація ще однієї доповіді спецслужб США, як анонсують, із доказами втручання Росії. З її матеріалами ознайомлять і обраного президента США Дональда Трампа.

Після ексгумації у столиці Чехії останків українського письменника Олександра Олеся, яке викликало широке обговорення в українському суспільстві, «Українська стрілецька громада» повідомила, що готова продовжувати утримувати могилу Євгена Коновальця в Нідерландах. Тим часом голова сучасної ОУН Богдан Червак заявив, що ОУН надасть допомогу, щоб прах Коновальця повернувся в Україну.

У Музеї давньої книги у Львові не дорахувались майже 100 стародруків із рукописів XVI-XVII століть. Відсутність унікальних експонатів було виявлено днями під час проведення перевірки фондів галереї мистецтв, а саме відділу давньої української книги. Як з’ясували фахівці комісії, бракує дев’яносто п’ять стародруків і двох рукописів кирилицею XVI- XVIІ століть. Серед них – і «Апостол», виданий першодрукарем Іваном Федоровичем (Федоровим), перші друковані львівські Євангелія, а також два цінні манускрипти. Директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк припускає, що стародруки виносили з музею роками. Вони були обсягом до тисячі сторінок і на чорному ринку можуть коштувати до 300-400 тисяч доларів. Крапку в цій історії мають поставити слідчі силових органів.

На Україну насуваються сильні морози, снігопади та хуртовини. Синоптики попереджають про різке похолодання із 6 січня: до мінус 20, а в деяких областях і нижче. Втім, тривалими морози в Україні не будуть, запевнив директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда. «9-го числа ще найбільш холодна погода утримається в західних областях, з такими значеннями температури: від -14 до -19. А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури», – зазначив синоптик. Куди поки краще не їхати, аби не стати жертвою різдвяної стихії, читайте у матеріалі.

На завершення сьогодні відео – як колядує Донбас. Народний театр фольклорної пiснi «Дивина» виконав для Радіо «Донбас.Реалії» колядку «Ой, дивноє Наворожене», що була записана у селі Єгорівка під Волновахою Донецької області.

Смачної Різдвяної вечері усім у теплому родинному колі!

Ваше Радіо Свобода Daily