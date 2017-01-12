Байден їде до Києва з візитом «лебединої пісні» (світова преса)

Світова преса активно пише про візит віце-президента США Джозефа Байдена до Києва у неділю, 15 січня, віддаючи належне Байдену як політику, який сильно підтримував Україну і переконував її владу активніше реформуватися та боротися з корупцією. Також є публікації про кібернапад на енергетичну систему Києва, що вписується в загальну канву російської кібервійни проти України. І є статті про плани виробництва в Україні американської автоматичної гвинтівки М16, яка зможе працювати на радянському і західному калібрі набоїв.

Агенція Reuters, повідомляючи про візит віце-президента США Джозефа Байдена до України 15 січня, називає його візитом «лебединої пісні» – тобто останнім, прощальним. Також Байдена називають одним з найбільших прихильників України на Заході.

Час візиту цікавий також тим, що Україна дивиться з певним побоюванням, як пише агентство, на прихід нової американської адміністрації Дональда Трампа.

Про візит Байдена оголосила Адміністрація президента Петра Порошенка. Байден є політиком номер один в контактах з Україною після Революції гідності 2013-2014 років, наслідком якої була втеча проросійського президента і прихід до влади в Києві прозахідних сил, які обіцяли широкі реформи, але результат яких є неоднозначним, зазначається у статті.

США покладали великі надії на процес реформування України, надавши три мільярди доларів економічної допомоги. Вашингтон також запровадив санкції проти Росії за анексію українського Криму та підтримку сепаратистів на сході України, пише агентство.

Байден відвідав Україну чотири рази з часу зміни влади в Києві і тримає постійний зв’язок телефоном з Порошенком та прем’єр-міністром України.

Як пише Reuters, офіційні представники України виловлювали стурбованість, що підтримка США може зменшитись після інавгурації Трампа 20 січня, який публічно захоплювався російським президентом Володимиром Путіним та заявляв про прагнення поліпшити відносини з Москвою.

Байден, який минулого року обіцяв «непохитну підтримку» з боку США Україні, тим не менше критикував офіційних представників України за брак поступу в реформаторських зусиллях, попереджаючи, що поширена корупція ризикує підірвати міжнародне прагнення до продовження санкцій проти Росії, йдеться в статті.

Агентство нагадує, що під час виступу у Верховній Раді в грудні 2015 року Байден в запальній промові закликав депутатів робити більше в «історичній боротьбі проти корупції».

Сайт Британської радіомовної корпорації ВВС пише, що недавній грудневий збій в подачі електроструму в частині Києва був наслідком кібернетичного нападу, про що повідомили фахівці, які займались дослідженням інциденту.

Відключення світла мало місце 17 грудня на одну годину перед північчю.

Компанія ISSP, яка займається кіберзахистом, пов’язала цей інцидент з відімкненням світла, що мало місце в 2015 році, внаслідок чого 225 тисяч людей опинились у темряві.

Компанія також вважає, що з кібернападами пов’язана й низка інших інцидентів в Україні.

Грудневе відімкнення світла зменшило на 20 відсотків споживання Києвом електроенергії вночі, повідомила компанія «Укренерго». Сталося це через збій в роботі підстанції «Північна» під Києвом і люди залишались без світла приблизно до першої години ночі, йдеться в статті.

Кібернапад стався майже через рік після того, як мала місце кібернетична атака набагато більших масштабів на регіональну енергетичну компанію і яку приписували російським спецслужбам, йдеться в статті.

Останній кібернапад у грудні офіційно не приписують якійсь пов’язаній з будь-яким урядом структурі, але Україна каже, що Росією було здійснено тисячі кібератак в останні місяці минулого року.

В грудні президент Петро Порошенко сказав, що хакери нападали на комп’ютерні системи українських державних установ приблизно 6500 разів в останні кілька місяців 2016 року, заявивши, що це свідчить про ведення Росією кібернетичної війни проти України.

Американське видання The National Interest вміщує статтю про те, що плани України виробляти американську автоматичну гвинтівку М16 наштовхнулися на перешкоди.

В статті говориться, що автомати Калашникова є одними з культових зразків радянської автоматичної зброї, особливо АК-47, АКМ, АК-74 та АК-103 і вони є нагадуванням про спадок Червоної армії серед сучасних військових з країн колишнього Варшавського договору та колишніх країн третього світу, які залежали від СРСР.

А використання автоматів Калашникова терористами та повстанськими групами нагадує про широке поширення радянської зброї під час та після Холодної війни.

Але третього січня кроком, який є частиною довготривалих планів переходу на військові стандарти НАТО, Україна захотіла позбутися радянського збройного спадку.

«Укроборонпром» оголосив про партнерську угоду з американською компанією Aeroscraft щодо виготовлення автоматичної гвинтівки М16 в Україні.

В Україні планується виробляти версію М16 під назвою WAC47, яка використовуватиме набої радянського зразка, а не натовського калібру 5,56×45 міліметрів.

Однак, як пише видання, український зразок М16 є першим кроком до переходу на стандарти НАТО – що є завданням, яке президент Петро Порошенко поставив перед військовими як мету до 2020 року.

WAC47 може бути переведений на набої зразка НАТО і регулювання калібрів є однією з причин чому «Укроборонпром» вирішив виробляти М16.

«Для нашої країни та української армії виробництво М16 в Україні є реальним кроком до євроатлантичних структур», – заявив «Укроборонпром».

До того часу, коли Україна повністю перейде на стандарти НАТО, її військові будуть мати запаси гвинтівок М16, які можуть бути переведені на калібр НАТО.

Сумісність стандартів була однією з проблем для українських військових під час спільних операцій з вояками НАТО, і саме це спонукало до рішення щодо виробництва М16 в Україні.

Немає в різних країнах НАТО єдиного зразка автоматичної зброї, але є домовленість використовувати той самий малий калібр. Теоретично, вояки з різних країн НАТО можуть обмінюватись набоями під час бою, навіть коли вони використовують різні зразки зброї.

Відтак в Україні її варіант М16 буде працювати за радянським калібром 7,62×39 міліметрів. Цю зброю теоретично можна буде перевести на стандарт НАТО, але це може дорого коштувати, пише видання.