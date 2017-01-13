Чиновников и официантов кафе Донецкой области обязали обслуживать посетителей на украинском языке. Власти утверждают, что русский язык никто не запрещает и рядовых граждан никто украинизировать таким образом не будет.

Обслуживать посетителей рестораны и кафе должны на украинском языке. Об этом сообщается в письме руководства Госслужбы по вопросам безопасности продовольственных продуктов и защите прав потребителей. В кафе Краматорска такого нововведения не испугались. Говорят – это отличная возможность подтянуть свои знания государственного языка. Работники кафе ради удобства посетителей готовы выучить английский и даже китайский.

«Это еще один шаг для того, чтобы саму себя реализовать, совершенствоваться хотя бы в языке, пусть и родном, но идти выше, идти дальше. Не только украинский. Английский, хоть китайский. Это саморазвитие, это всегда очень хорошо», – говорит Екатерина Бершацкая.

Украинизация-2017

Рестораторы насильственной украинизации не видят. Разговаривать в Украине на украинском вполне закономерно.

«Я не считаю, что это насильственная украинизация. Мы с вами живем в Украине, мы должны знать родной язык. И это должно исходить от сердца, от души. Мы никого специально не заставляем учить украинский язык. Сами разговариваем на украинском и другие тоже учатся. Какие-то фразы повторяют. В основном все вот так проходит», – рассказывает управляющая краматорским кафе Людмила Сахно.

Кроме того, общаться только на украинском обязаны и все госслужащие и чиновники. Соответствующее решение подписал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам на работе чиновник обязан общаться на государственном языке.

«Мы не ущемляем никаких прав и свобод граждан. Мы действуем в рамках Конституции. Мы не собираемся обращаться к рядовым гражданам, они имеют право общаться на том языке, на котором им удобно. Что же касается государственных служащих, то это их обязанность – владеть украинским языком», – заявил Павел Жебривский.

Логичное решение

К такой инициативе горожане отнеслись с пониманием. Люди поддерживают идею о том, что украинский чиновник в своей работе должен использовать государственный язык.

«Я живу в стране Украина. Желательно, чтобы чиновники на украинском языке разговаривали. Но в принципе, русский язык я-то знаю. Но мне кажется, украинский для нас главный язык», – говорит жительница Доброполья Анастасия.

Теперь общаться на украинском языке должны и учителя. Преподаватель младших классов из Доброполья Елена не видит в этом большой проблемы.

«Чиновникам, наверное, стоит разговаривать на украинском. Потому что они же представители страны. Я работаю в школе, и нас обязали говорить по-украински даже на переменах. И это нормально. Мы выполняем», – убеждена женщина.

Сейчас в области русский язык имеет статус регионального. Это гарантирует его защиту. Более того, если человеку удобнее получать услуги на этом языке, с ним должны общаться по-русски.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)