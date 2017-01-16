Якобы российские военные, воевавшие на Донбассе – герои телешоу «Битва экстрасенсов» в эфире украинского телеканала. 15 января в эфире СТБ был продемонстрирован один из эпизодов российского телешоу, в котором принимали участие люди, якобы воевавшие на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР» на территории Украины. Покажут ли еще «Битву экстрасенсов» на украинском телевидении?

Одними из героев выпуска «Битвы экстрасенсов», показанной на телеканале СТБ, были люди в военной форме без опознавательных знаков, называвшие себя военными и утверждавшие, что они принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Телеканал транслировал российскую версию программы, производимую ТНТ.

Эфир сразу же вызвал резонанс в СМИ и социальных сетях. А генеральный директор канала СТБ Владимир Бородянский на своей странице в Facebook принес свои извинения за трансляцию программы.

Россия и Украина, по вине России, враждуют. Российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим

«Россия и Украина, по вине России, враждуют. Российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим.

Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям.

Мы приняли следующие решения:

1. Прекратить показ программы «Битва экстрасенсов» производства телеканала ТНТ.

2. Уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир».

Координатор движения «Відсіч» Екатерина Чепура считает случай с трансляцией российской программы с российскими военными, воевавшими на Донбассе, показательным не только для СТБ, но и для всего медиарынка Украины.

«В свое время мы подавали несколько запросов по поводу... ну там не было так одиозно российских военных, но были российские передачи о том, какие у нас тут «хохлы» и тому подобное. И Госкино сказало, что, в соответствии с законом, фильмы попадают под его действие, а телепрограммы – нет. И каналы получили возможность демонстрировать такие программы, говоря, что это не фильмы. И доля таких программ достаточно весома. Это тут поднялся скандал из-за военных в форме, а вообще их много. К сожалению», – говорит она.

По мнению медиаэксперта Отара Довженко, количество российского контента на украинском телевидении в последнее время все же неуклонно уменьшается.

«2+2» показывает российские сериалы, а на «1+1» намного меньше российского продукта. Но он есть и его остается достаточно много

«Есть каналы, которые полностью от него отказались. Есть медиагруппы, «1+1» в частности, которые полностью «канализировали» его на одном канале. Например, «2+2» показывает российские сериалы, а на «1+1» намного меньше российского продукта. Но он есть и его остается достаточно много. И остается 2 крупных канала – «Интер» и «Украина», которые крутят российское «мыло», – комментирует эксперт.

Довженко считает, что руководство канала СТБ адекватно отреагировало на произошедшее 15 января, принеся извинения.

«Руководство канала, которое признало ошибку, извинилось и объявило, что не только этот выпуск, а и вообще эту программу не будут показывать, это пункт первый. И пункт второй, что уволят виноватых, я не знаю, кто там попадет под раздачу, но это будет эффективной прививкой, которая заставит более тщательно проверять, что они ставят в эфир», – говорит он.

19 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрит вопрос трансляции телеканалом СТБ программы «Битва экстрасенсов» российского производства.

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