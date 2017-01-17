Радіо Свобода Daily: Байден попрощався з українцями і пожартував із Порошенком

Прощання з Байденом. Джозеф Байден в останні дні на посаді віце-президента США прилетів до Києва, де зустрівся із прем’єром Володимиром Гройсманом та президентом Петром Порошенком. У заключній промові він закликав українців боротись із корупцією і запевнив, що санкції проти Росії зберігатимуться доти, доки Україна не відновить свою територіальну цілісність, зокрема – не поверне Крим. Не обійшлося і без жартів. «Пане президенте, я, мабуть, телефонуватиму Вам раз на кілька тижнів, просто щоб почути Ваш голос, як це було впродовж тривалого часу», – пожартував Байден, звертаючись до Порошенка та нагадуючи про тісну співпрацю. Більше про візит, а також те, чого чекати від його наступника тут.

Тим часом гучну заяву зробив майбутній президент США Дональд Трамп. У спільному інтерв’ю лондонському виданню The Times та німецькій газеті Bild Трамп заявив, що може запропонувати скасування деяких економічних санкцій щодо Росії в обмін на угоду з російським президентом Володимиром Путіним про скорочення Москвою ядерних озброєнь.

Паралельно у США вже повним ходом готуються до дня інавгурації. Економісти очікують, що Вашингтон у ці дні заробить щонайменше мільярд доларів.

Стрілянина у «бурштиновій зоні». У ніч на 16 січня між кількома десятками чоловіків із застосуванням зброї на центральній площі міста Олевська Житомирської області сталися сутички (відео). Вогнепальні поранення отримали семеро осіб – четверо з Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги. За попередньою інформацією з поліції, конфлікт виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розборок між місцевими жителями та приїжджими з Львівщини. Близько 300 жителів провели акцію протесту в центрі міста, бо вважають, що влада не вчинила жодних дій для нормалізації ситуації у «бурштиновому» краї.

Міністерство оборони України в ці дні проводитиме інспекцію військової діяльності в Росії у Ростовській області в рамках Віденського документа від 2011 року. Та викликає запитання сам факт виконання Росією міжнародної угоди: це чергова політична гра чи намагання діяти за правилами? Про це Радіо Свобода розпитало військових експертів.

Об'єкти з місця аварії рейсу МН17 на непідконтрольній частині Донеччини, які нідерландський журналіст Мішель Спекерс привіз в Амстердам, у нього конфіскували законно. Таке рішення виніс нідерландський магістрат. Деякі засоби інформації та користувачі соціальних мереж розкритикували Спекерса за його дії як такі, що ображають родини загиблих. Тож, навіщо нідерландському журналісту уламки «Боїнга» МН17?

На завершення сьогодні історія російського вчителя Олександра Бившева. Півтора року тому його звинуватили в «екстремізмі» за вірш «Українським патріотам», у якому він закликав «не віддавати ні п'яді Криму путінським чекістам». «Крим.Реалії» запитали російського «поета-екстреміста» про те, як змінилися його стосунки з односельцями, й дізналися, чому багато хто боїться навіть стояти з ним поруч.

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