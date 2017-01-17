«Особый исторический путь», неприятие нацизма, эвакуация и даже желание попасть на прием к министру здравоохранения – такие идеологические оправдания создания группировок «ДНР» и «ЛНР» называют их главари. С чем связан поиск новой идеологии у боевиков?

Так называемый «министр доходов и сборов» в группировке «ДНР» Александр Тимофеев практически одновременно с главарем группировки «Восток» Александром Ходаковским высказались по поводу идеологии пророссийского сепаратизма на Донбассе. По мнению Тимофеева, причиной создания группировок «ДНР» и «ЛНР» и военного конфликта на Донбассе в целом является «желание децентрализации».

«Первые протестные настроения были против того, как формируется сама власть. Чтобы губернаторов выбирать можно было, центральные органы управления перевести сюда. Вот пример: как попасть на прием к министру здравоохранения Украины? Да никак – ни де-юре, ни де-факто. А в «Донецкой народной республике» можно, если постараться. Даже к главе можно», – говорит он.

Ходаковский же говорит о невозможности существования «двух Украин под одной крышей».

На своей странице в Facebook он пишет: «Пока что начальный вывод прост: Украина разделилась надвое, и граница проходит много западнее, чем проходит наша линия фронта. Сумеем мы примириться с этим фактом – и мы, и украинцы? Неонацистский римейк лозунга «Украина для украинцев», что звучит из Львова, – это полностью ущербная позиция», – пишет изменивший присяге офицер.

При этом в своих высказываниях он ссылается на слова львовского телеведущего канала ZIK Остапа Дроздова.

Сам же Дроздов назвал слова Ходаковского «диким миксом», а свои слова – нелогично вырванными из контекста, к тому же с измененным смыслом. «Это какая-то полная ересь. Я даже не знаю, что тут сказать. Тут все как-то накручено-наверчено. Какой-то бред», – комментирует он.

Главари группировки «ДНР» начали объяснять идеологические основы сепаратизма, чтобы оправдать безнадежную социально-экономическую ситуацию на подконтрольных им территориях. Так считает старший научный сотрудник «Национального института стратегических исследований» Андрей Каракуц. Ведь за последние два года уровень жизни в городах, занятых силами сепаратистов, резко упал.

«Обещания, которые давались почти 3 года назад, были не исполнены. Гарантировали, что будет богатая, сытая жизнь, без Украины будет лучше, не будет всяких «бандеровцев» и так далее. Соответственно, что получили? Экономический кризис, большинство социально и экономически активного населения выехало. Чтобы объяснять населению этих территорий, что происходит, они и пытаются вот так вот идеологически агитировать», – говорит эксперт.

По его словам, поиски идеологии могут быть вызваны и тем, что не произошло и присоединения Донбасса к Российской Федерации. Это, в свою очередь, вынуждает продумывать дальнейшую концепцию существования сепаратистских образований на Донбассе.

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