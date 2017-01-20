Радіо Свобода Daily: «український десант» на інавгурації Трампа

Доброго ранку! Сьогодні багатообіцяючий день, тож розпочнемо з анонсів.

Очі та вуха всього світу безперечно будуть прикуті до інавгурації Дональда Трампа. Ми не виняток і транслюватимемо її наживо тут. На урочистості летять багато українських посадовців – соцмережі вже жартома назвали їх «українським десантом» (хто летить і чому, читайте у матеріалі). Очікується, що державний гімн США виконає 16-річна співачка, яка має українське коріння, Жаклін Марія Іванко.

Крім того, ми нагадуємо, хто такий новообраний президент США та розповідаємо цікаві факти про церемонію американської інавгурації. Наприклад те, що у 1841 році Вільям Генрі Гаррісон йшов пішки від Білого дому до Капітолія, застудився та помер. А інавгурація Барака Обами у 2009 році стала найдорожчою в історії.

До речі про Обаму. Про нього ми теж підготували декілька матеріалів. Перший – про вплив його епохи на Україну, другий – про Obama Burger Truck у самісінькому центрі Києва.

Друга подія сьогоднішнього дня – завершення слухання у справі про тримільярдний «борг Януковича». Якщо в результаті слухань суддя високого суду Англії погодиться з тим, що аргументи українського захисту неприйнятні, він може схвалити рішення у спрощеному порядку на користь Росії, і тоді подальший судовий процес буде непотрібний. Українська ж сторона – вимагає повного процесу.

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Далі у нас для Вас свіже розслідування програми «Схеми». Уже традиційно в новорічний період журналіст програми Сергій Андрушко провів два тижні біля офісу президента, щоб подивитися, хто ходить на зустрічі до Петра Порошенка та його адміністрації. Чи нема серед них, скажімо, прокурорів та суддів, які мали б бути незалежними та триматись подалі від політики? Чи не заходять до Адміністрації президента бізнесмени із сумнівною репутацією та темним минулим? Відповіді у сюжеті під назвою «Черга на Банкову».

На черзі дві історії про неймовірних людей.

Перша – про священика, який професійно займається пауерліфтингом. Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці на Півдні Одещини, 46-річний Віктор Кочмар – володар 64 золотих медалей світових чемпіонатів і національних першостей із пауерліфтингу в найважчій ваговій категорії – понад 140 кілограмів.

Друга історія Станіслава Ільницького – одного із понад двох мільйонів українців, якого під час Другої світової війни вивезли на примусові роботи до Німеччини. Він чотири рази тікав із нацистського полону і три рази його повертали. У свої понад 90 років він брав участь у Революції гідності та має міркування, як завершити війну на Донбасі.

Якщо розпочали ми з того, що буде, то закінчимо тим, що було і покажемо Водохреща очима наших фотокореспондентів (Фотогалерея).

А от у Запоріжжі вирішили, що заходити у крижану воду занадто нудно і організували стрибки з 40-метрового мосту. Не можемо не відзначити і сміливців із Херсона. Там понад тисяча людей взяла участь у встановленні рекорду України з наймасовішого зимового моржування на одній локації.

Будьте здорові і тілом, і духом!

Ваше Радіо Свобода Daily