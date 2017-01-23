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ВСУ строят военные сооружения в районе донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил первый заместитель главы наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг во время пресс-конференции в неподконтрольном Донецке. Украинские военные не выходят за пределы территорий, обозначенных Минскими договоренностями, утверждают в штабе военной операции. Сепаратисты строят гораздо более масштабные укрепрайоны, но об этом почему-то умалчивается даже в украинском информпространстве, считают военные эксперты.

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Заместитель главы ОБСЕ Александр Хуг обвинил ВСУ в том, что военные строят оборонительные сооружения на своей территории в районе донецкой фильтровальной станции (ДФС). Напомним, сама станция находится на неподконтрольной территории. Александр Хуг на пресс-конференции в Донецке заявил, что последствия могут быть серьезными. Правда, не уточнил, какими.

«Находясь на ДФС, мы видели, как со стороны, подконтрольной правительству Украины, строятся новые военные объекты. Они находятся не в открытом поле, где нельзя нанести урон. Населенный пункт Крутая Балка и ДФС, по сути, находятся посередине этих позиций. Если этот процесс не остановить, сами понимаете, что произойдет», – заявил Александр Хуг.

Боевики укрепления заливают бетоном, мы строим из земли и бревен – Жданов

Стоит только украинским военным вырыть на своей территории траншею, как боевики моментально используют это как информационный повод, чтобы выставить Украину агрессором, считает военный эксперт Олег Жданов. Хотя сами боевики строят целую систему фортификационных сооружений.

«Нам нужно освещать как они (боевики группировки «ДНР» – ред.) укрепляют оборону, но об этом все молчат. А мы делаем шаг вперед, и на нас выливают ушат грязи в том плане, что Украина милитаризуется и укрепляется», – говорит он.

«Но так, как строят укрепления боевики, – нам еще очень далеко до них, – добавляет эксперт. – У них бетоновозы заливают бетон, кладут железобетонные перекрытия. По сравнению с нами, что мы строим деревянные и земляные укрепления, то они на порядок выше».

Украинские военные действуют в рамках соглашений – штаб

Военные заявляют, что никакого наступления не проводится и не предвидится. Если украинские войска и продвигаются вперед, то только в рамках территорий, определенных «Минском». Украинская армия не накапливает силы вдоль линии разграничения. В то время как со стороны боевиков постоянно появляются новые российские военные подразделения, рассказывает спикер штаба украинской военной операции Леонид Матюхин.

«Наступление не идет. С их стороны приехали снайперы. Так, как вчера снайперы вели огонь по нашим позициям, такого еще не было. Очевидно, что пришло подразделение снайперов», – сообщил Леонид Матюхин.

«По Минским договоренностям, Дебальцево тоже наше», – добавил он.

Серая зона – это соблазн для наемников. Они могут использовать эту территорию в своих целях, считают эксперты. Украинские военные уверены, что между обеими сторонами должен быть визуальный контакт. По их мнению, это – лучший способ контролировать противника.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)