Підготовка замаху на Геращенка: «російський слід» і сумніви

Київ – Відповідальність за організацію замаху на народного депутата України Антона Геращенка є лише одним із низки замовлених злочинів, відповідальність за які лежить на російських спецслужбах, та які мають на меті дестабілізацію України. Про це заявляє керівництво РНБО, МВС та СБУ. Антон Геращенко, зі свого боку, наголошує, що українські спецслужби та силовики затримали виконавців замаху на нього та ще деяких злочинів, які підтверджують, що їх навчали в Росії та керували ними звідти. МЗС Росії та російські посадовці наразі цих звинувачень не коментують. Утім, і російські медіа, і частина українських вказують на ознаки того, що інформація про замах на Геращенка може не відповідати дійсності.

На території Росії створено диверсійно-терористичний центр, який скеровував громадян України, зокрема і колишніх ув’язнених та учасників угруповань «ДНР» і «ЛНР», скоювати злочини в Україні, заявив на прес-конференції Антон Геращенко, народний депутат і член колегії МВС.

Зокрема, із дією цього центру він пов’язав не лише підготовку замаху на себе самого, а й убивство 16 вересня 2016 року майора Івана Мамчура, ветерана української розвідки, який працював у Рівненському СІЗО, підпал дверей квартири міського голови Херсона Володимира Ніколаєнка та серію розбійних нападів на автомобілістів на заході України. Виконавці цих та деяких інших злочинів після затримання зізналися, що їх навчали в Росії та координували з російської території під час вчинення злочинів, сказав народний депутат.

Замах на себе Геращенко називає лише одним із елементів стратегії, яка покликана дестабілізувати ситуацію в Україні.

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Спроба замаху на мене, якому запобігло СБУ, є лише однією з ланок ланцюга роботи диверсійно-терористичного центру, створеного в Росії

«Спроба замаху на мене, якому запобігло СБУ, є лише однією з ланок ланцюга роботи диверсійно-терористичного центру, створеного в Росії. Який має на меті залучати переважно громадян України, які ненавидять нашу державу, та в яких мізки промиті російською пропагандою, щоб організовувати злочини в Україні. Судячи з почерку теракту щодо моєї ліквідації, на думку слідчих, з імовірністю 99% вбивство журналіста Павла Шеремета було скероване, націлене та реалізоване з одного й того ж диверсійно-терористичного центру в Російській Федерації», – заявив депутат.

За словами Геращенка, у розслідування вбивства Шеремета основною версією є «вбивство з метою дестабілізації ситуації в Україні, організоване російськими спецслужбами». Він уточнює, що для підриву автівки Шеремета, а також в підготовці замаху на самого Геращенка, використовували вибухову речовину гексоген.

За словами Антона Геращенка, російські агенти й найманці маскують тероризм під звичайні кримінальні злочини, а пропаганда їм підігрує. У цих умовах, на думку політика, українській владі, медіа, а також міжнародній спільноті треба докладати зусиль для того, щоб Росію визнали державою-спонсором тероризму.

Росія, посадовці якої створили на території цієї країни диверсійно-терористичний центр, нічим не відрізняється від угруповання «ІДІЛ»

«Росія, посадовці якої створили на території цієї країни диверсійно-терористичний центр, нічим не відрізняється від угруповання «ІДІЛ» в цьому аспекті», – зауважив Геращенко.

МВС, РНБО та СБУ побачили у замаху на Геращенка та у подібних злочинах «російський слід»

З подібними заявами 23 січня виступив і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, запланований замах на народного депутата Антона Геращенка, якому встигли запобігти, є одним із низки злочинів, замовлених з центру за межами України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Замах на Антона Геращенко, якому запобігла СБУ, – елемент в ланцюзі низки злочинів, що утворюють систему з центром впливу поза Україною. Нацполіція і СБУ мають факти і матеріали розслідувань іще стосовно цілої низки епізодів, як скоєних, так і попереджених убивств, розроблених злочинцями за схожою схемою, в тому числі і резонансних», – написав Аваков.

​Він додав, що правоохоронні органи нині розглядають можливість оприлюднення деяких матеріалів про справи щодо «підісланих кілерів».

Співробітники Служби безпеки України напередодні затримали двох раніше судимих громадян України, які, як заявив голова СБУ Василь Грицак, за вказівкою ФСБ Росії готували замах на народного депутата України.

Василь Грицак розповів про деякі подробиці викриття і затримання групи зловмисників, що планували замах на депутата Антона Геращенка.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а суд заарештував підозрюваних на два місяці.

Російське МЗС та спецслужби наразі не дали жодних офіційних коментарів щодо цих звинувачень. Тим часом деякі російські медіа проігнорували цю новину, деякі – говорять про суперечності, які, на думку самих авторів публікацій, можуть свідчити про те, що замах був несправжнім.

В окремих медіа у Росії про подію повідомляють як про замах, скоєний українцями, який, проте, координував громадянин Росії.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявляє, що відповідальність за організацію замаху на народного депутата України Антона Геращенка лежить на російських спецслужбах.

Російські спецслужби перейшли до нової фази гібридної війни в Україні – політичного тероризму

«Російські спецслужби перейшли до нової фази гібридної війни в Україні – політичного тероризму… Попередня інформація дозволяє стверджувати, що спроба замаху була пов’язана з професійною діяльністю Геращенка та викриттям росіян, причетних до злочинів на окупованій території України», – цитує Турчинова прес-служба РНБО, посилаючись на підтримуваний Геращенком сайт «Миротворець».

Секретар РНБО України додав, що це не єдиний випадок терористичної діяльності», організованої російськими спецслужбами на українській території, які розслідують працівники СБУ і Національної поліції.

За його словами, для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету і бойовиків, які воювали в російських гібридних військах на Донбасі. «Їхня спецпідготовка та навчання здійснюються на території Росії, а також на окупованій території України», – сказав він.

Олександ Турчинов також зазначив, що російські спецслужби ставлять завдання створеній мережі ліквідувати політичних, громадських діячів, представників ЗМІ «з метою нагнітання страху, створення хаосу і дестабілізації України.

Точки зору, озвучені Антоном Геращенком, українськими силовими відомствами та РНБО є вартими уваги , бо є докази, які свідчать на користь закордонного центру з організації злочинів в Україні, заявив Радіо Свобода експерт з безпекових питань Юрій Костюченко.

В нас працюють російські агенти, це відповідає дійсності. Є факти передачі зброї та обладнання для диверсантів

«В нас працюють російські агенти, це відповідає дійсності. Є факти передачі зброї та обладнання для диверсантів. …Є окремі свідчення, диверсанти. Також є елементи інформаційної війни, є перебільшення чи фейки, але значна частина повідомлень про організацію злочинів та терактів з території Росії відповідає дійсності», – зауважує експерт.

Водночас Костюченко не дуже оптимістично оцінив перспективи офіційного звинувачення російського керівництва в тероризмі на міжнародному рівні.

На думку Костюченка, Україна має цілу низку доказів, від вербування неповнолітніх у збройні угруповання, до постачання зброї проросійським силам на Донбасі. Однак ці докази наразі не систематизовані, а для того, щоб вони стали основою звинувачення російської влади у спонсоруванні тероризму, потрібні тривалі дипломатичні зусилля, пояснює експерт.

Утім, частина українських видань припускають, що замах на Геращенка був інсценований, і ця подія ретельно готувалася. Вони аргументують таке твердження, зокрема, тим, що Геращенко раніше вже робив заяву про загрозу його життю, але й тоді, й зараз «не виглядав як людина, життю якої щось загрожує».

Скептично сприйняла версію про замах і частина українських користувачів соцмереж.

​Аналогічні тлумачення з’являються і у впливових російських медіа.