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Дороги в зоне боевых действий заминированы и опасны для передвижения, констатировал заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Тем временем, согласно Минским соглашениям, и ВСУ, и формирования сепаратистов должны убрать все свои мины. По данным специальной мониторинговой миссии, сепаратисты отказывают проводить разминирование. При этом в «серой зоне» и прифронтовой территории скопилось огромное количество мин и неразорвавшихся боеприпасов, опасных для гражданского населения. Бригады саперов выезжают на вызовы по нескольку раз на день.

Машины СММ ОБСЕ не могут добраться до всех объектов и населенных пунктов, чтобы проверить выполнение Минских договоренностей. Причина в том, что основные дороги вблизи зоны боевых действий заминированы, сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг. Хотя, согласно Минским договоренностям, и Украина, и боевики давно должны были провести разминирование.

«Я был на дороге Коминтерново-Мариуполь и видел мины, установленные там. Там присутствовало высокое руководство так называемой «ДНР», и они сказали, что не будут убирать эти мины. Это факт, дорога закрыта и остается опасной, – говорит Александр Хуг. – Мины установлены как со стороны «ДНР», так и со стороны, контролируемой ВСУ».

Боевики установили много «растяжек», когда отступали – Матюхин

Сепаратисты только делают вид, что убирают мины. Они постоянно устанавливают новые, заявляет спикер штаба украинской военной операции Леонид Матюхин.

«Часто они делают вид, что снимают мины, но потом ставят их. Понятно, что они везде поставили свои мины, потому что боятся, что ВСУ будут двигаться вперед», – говорит он.

«Но проблема больше для мирного населения – это не мины, а «растяжки», которых наставлено огромное количество. Боевики ставили их с 2014 года, ставили хаотично, потому что отступали. До сих пор стоит очень много растяжек», – рассказал Леонид Матюхин.

Газораспределительная станция в Марьинке заминирована, у людей 3 года нет тепла

9 бригад саперов практически каждый день выезжают на вызовы, рассказал замначальника службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Владислав Гусинский.

«Количество выездов практически не уменьшается, потому что каждый день проходят обстрелы», – отмечает он.

Саперы находят весь возможный арсенал боевиков. «Это и мины, и снаряды, и ракеты от «градов», и «растяжки», и гранаты. Все, что возможно – со всем мы сталкиваемся», – добавляет Владислав Гусинский.

Часто мины лишают людей элементарных условий для жизни, сообщили в миссии ОБСЕ. Например, газораспределительная подстанции в Марьинке до сих пор заминирована. И уже третью зиму десятки тысяч людей близлежащих населенных пунктов живут без отопления и газа.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)