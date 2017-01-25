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За прошедшие сутки боевики более 50 раз обстреляли позиции ВСУ. В то же время на своих ресурсах сепаратисты заявили о 1200 обстрелах со стороны Украины. Также боевики обвиняют украинских военных в перегруппировках частей. В штабе военной операции заявляют, что никаких передвижений военных подразделений нет.

За прошедшие сутки на фронте обошлось без жертв, ранен один украинский военный. Сепаратисты вели обстрел на всех направлениях, сообщил спикер штаба военной операции Леонид Матюхин:

«На донецком направлении из 120-миллиметровых минометов обстреляли Невельское. С 82-миллиметровых минометов – Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку. В целом произошло 55 обстрелов, один военный ранен».

ВСУ опровергают какие-либо наступательные действия со своей стороны

Боевики на своих информационных ресурсах обвинили украинских военных в 1200 обстрелах. К тому же, заявили, якобы в районе Волновахи на железнодорожную станцию прибыл эшелон из восьми вагонов с личным составом ВСУ.

Украинские же военные полностью опровергают какие-либо наступательные действия со своей стороны. Например, на южной окраине поселка Новолуганское ВСУ действительно установили украинский пост. Но это нельзя считать военной операцией, говорит спикер оперативно-тактической группировки «Донецк» Владимир Лазарев:

«Писали несколько дней назад, что отвоевали поселок Новолуганское. Это фейк. Последние передвижения вперед были у нас в конце декабря. Да, грузинские добровольцы продвинулись на несколько сотен метров вперед. Но преподносить, что это была военная операция – это не то, что не очень корректно, это для нас не позитив. Нас сразу обвиняют в нарушении Минских договоренностей».

Занимать новые позиции ВСУ имеют полное право

Занимать новые позиции, не переходя линию разграничения, ВСУ имеют полное право, считают военные эксперты. Это не значит, что идет стратегическое наступление, добавляет военный эксперт Юрий Костюченко:

«Стратегически смысла нет занимать новые позиции, тактически если есть какая-либо позиция, на которой противник закрепился и ведет обстрелы, ведущие к увеличению потерь, то смысл есть. Какие-то первичные признаки заметны подтягивания определенных резервов с востока».

Российское агентство «РИА Новости» опубликовало заявление «министерства обороны «ДНР», в котором сепаратисты обвиняют ВСУ в дезинформации. Они называют ложью сообщения о том, что трасса Донецк-Горловка сейчас под контролем украинских военных. В украинском же штабе радио «Донбасс.Реалии» сообщили, что никогда подобных заявлений не делали, а боевики делают подобные вбросы для того, чтобы запутать мирное население.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)