США пропонує демонополізувати військове виробництво – радник голови Генштабу

Україні доведеться показати результати військових реформ, щоб і надалі отримувати військову допомогу від Сполучених Штатів Америки. Одна з умов – демонополізація військово-промислового комплексу. Хоча офіційно державний монополіст, концерн «Укроборонпром», забезпечує виконання лише третини державного оборонного замовлення, приватним компаніям пробитися на цей ринок майже неможливо.

В 2017 році США планує надати Україні військову допомогу на суму 350 мільйонів доларів – на 50 мільйонів більше, аніж минулого року. Проте для отримання цих грошей українським військовим доведеться попрацювати, каже радник начальника генерального штабу, голова спецпідрозділу Натан Хазін.

«До кінця фіскального року треба виконати чотири головні вимоги. Жодне з них не планують виконувати», – написав Хазін у «Фейсбуці». Фіскальний рік у США закінчується 30 вересня.

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Хазін також наводить ці вимоги, серед яких призначення цивільного міністра оборони, розділення Генерального штабу і оперативного командування, створення цивільного нагляду за Міністерством оборони та підпорядкування міністерству усіх військових.

«Якщо ці вимоги не виконають, то єдина надія для України – це сенатор Джон Маккейн. В нього є можливість певним чином впливати на процес і допомогти нашій країні. Але взагалі люди, які виділяють Україні гроші з американського бюджету, хочуть чітких результатів. Вони хочуть бачити, як ми використовуємо те, що нам надають», – заявив Хазін в коментарі Радіо Свобода.

Радник начальника Генштабу був свідком того, що надану Сполученими Штатами техніку ставили на баланс військових частин і не використовували. Це дивує американську сторону, яка чекає звернень з приводу обслуговування новітніх зразків. Ще одна вимога США, за словами військового, демонополізація військово-промислового комплексу і спрощення ліцензування в цій сфері.

«Жодне підприємство, яке виробляє будь-яку військову техніку чи обладнання, необов’язково летальну зброю, не може самостійно потрапити до держоборонзамовлення. «Укроборонпром» навіть дійшов до того, що вони планували ремонтувати американську техніку, зокрема контрбатарейні радари. Ледве їм пояснили, що ремонтувати американську техніку будуть американці», – розповідає Хазін.

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«Укроборонпром» виконує лише третину держоборонзамовлення

Об’єми і призначення державного оборонного замовлення були затвердженні Радою національної безпеки і оборони 27 січня 2016 року. Як заявив Радіо Свобода міністр оборони Степан Полторак, в цьому списку не тільки підприємства концерну «Укроборонпром». Всього їх в структурі концерну більше ніж сотня.

«Сьогодні державне оборонне замовлення було прийнято на засіданні РНБО. Там передбачені кошти для того, щоб купувати і розробляти нову зброю для Збройних сил України. У тому числі не тільки підприємства «Укроборонпрому», – заявив Полторак. Деталі державного оборонного замовлення невідомі – це повністю таємний документ.

Народний депутат Тетяна Чорновол є членом парламентського комітету з питань безпеки і оборони. В інтерв’ю Радіо Свобода вона говорить, що сьогодні «Укроборонпром» виконує лише третину держоборонзамовлення. Будь-яке підприємство може спробувати виробляти військову техніку і обладнання, впевнена народний депутат.

«Будь-яке підприємство, яке вирішило робити військову техніку, може пройти всі процедури, підписати договір із Міністерством оборони і вони можуть це виготовляти. Це, звичайно, важкий процес, потрібно потрапити в держоборонзамовлення. Зазвичай приватні компанії спочатку вкладають свої гроші, і це доволі великі гроші. Потім з опитним взірцем вони будуть бігати не рік, і не два, але головне, що процес вже пішов», – заявила Чорновол.

Формально Чорновол говорить все правильно, але роль приватних підприємств у військовому виробництві майже не зросла, зазначає директор «Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння» Валентин Бадрак. Дуже велика частина державного оборонного замовлення – це ремонт і часткова модернізація пошкодженої чи застарілої військової техніки. Це робиться на державних підприємствах, які підпорядковані Міністерству оборони.

Є значні проблеми зі створенням та насиченням військ новітньою військовою технікою

«Переозброєння українського війська триває, але триває на тактичному рівні. Є значні проблеми зі створенням та насиченням військ новітньою військовою технікою, яка має ударні можливості і може суттєво спливати на перебіг подій на полі бою без прямого контакту вдень і вночі», – заявив Бадрак.

Потенціал приватних підприємств використовується неповністю – експерт

В коментарі Радіо Свобода експерт нагадав, що військово-промисловою сферою досі керують в ручному режимі, а кілька законів, які б могли надати приватним підприємствам більше можливостей, досі не ухвалені. Зокрема, це закони «Про виробництво військової техніки», «Про військово-технічне співробітництво» і «Про державно-приватне партнерство».

«Звісно, є проблеми із фінансуванням, але потенціал приватного сектору сьогодні майже не використовується. Влада також мало попіклувалася про те, щоб створити привабливі умови для інвесторів і ми не можемо говорити про високій рівень міжнародного співробітництва», – заявив Бадрак.

На його думку, в країні треба створити незалежний орган науково-аналітичного супроводження на кшталт комісії з питань військово-промислового комплексу (діяла в 2000-2002 роках) або Інститут генеральних інструкторів.

Із небагатьох вдалих прикладів державно-приватного партнерства експерт згадав запланований проект нового бронетранспортера. Його разом із декількома підприємствами «Укроборонпрому» планує виготовляти приватне підприємство НПО «Практика». Раніше ця компанія розробила бронеавтомобіль «Козак-2», який поставляють в Національну гвардію і державну прикордонну службу України. Проект бронетранспортера перебуває на стадії розробки.

У 2016 році об’єм держоборонзамовлення склав 13,5 мільярдів гривень. На 2017 рік об’єм заплановано на рівні 9 мільярдів гривень. Експерти не виключають, що впродовж року цей об’єм може бути збільшено – так вже було минулого року.

За офіційною інформацією, цього року планується закупівля і постачання до Збройних сил близько 12 тисяч зразків озброєння і військової техніки, обладнання та майна, а також 3,5 мільйона одиниць боєприпасів і набоїв різного призначення. Минулого року державні підприємства передали Міністерству оборони понад 154 тисячі одиниць боєприпасів різного призначення і близько 14,5 тисяч зразків.