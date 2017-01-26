В «Укроборонпромі» заявляють, що військові не отримують новітню техніку через недофінансування

У державному концерні «Укроборонпром» заявляють, що українські військові не отримують сучасні танки «Оплот», бронемашини «Дозор-Б» та іншу новітню техніку через недофінансування.

Як повідомляє прес-служба компанії, також через відсутність державних коштів «Укроборонпром» «муситиме відправити у неоплачувану відпустку більшість колективу» Львівського бронетанкового заводу.

«Станом на сьогодні можливості «Укрборонпрому» в кілька разів перевищують можливості державного бюджету України. Так, ми виконали державне оборонне замовлення на 100%, тобто віддали армії все, що вона замовляла. Але давайте говорити чесно: наше ДОЗ у кілька разів менше за обсяг коштів, передбачений програмою розвитку ОПК України. Говорячи простою мовою, держава здатна закривати лише мінімальні потреби, без інвестицій у виробництво, без інвестицій у технології», – стверджують в концерні.

При цьому в «Укроборонпромі» заявляють, що роблять все можливе для мінімізації шкоди від браку бюджетних коштів.

«Завдяки внутрішнім ресурсам ми самі, без державної допомоги вийшли на розробку та виробництво таких новинок, як «Дозор», «Фантом», «Горлиця». Навіть проект з виробництва М-16 в Україні – це не просто гвинтівка. Це спосіб залучити технології, принести в країну гроші, створити робочі місця, масштабувати промислову базу та експертизу наших працівників», – наголосили в держконцерні.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує більше ніж 100 підприємств-учасників у 5 основних сферах оборонної промисловості. Зокрема, у розробці та виготовленні озброєння та техніки, науковій діяльності та експортно-імпортних операціях.