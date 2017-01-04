Радіо Свобода Daily: «Укроборонпром» збиратиме автомати за американською ліцензією

США і Україна підписали меморандум про спільне виробництво стрілецької зброї за стандартами НАТО. Ідеться, зокрема, про сучасну модифікацію автоматів, які є на озброєнні в арміях країн-членів Північноатлантичного альянсу. У концерні «Укроборонпром» припускають, що перші зразки стрілецької зброї за американською ліцензією в Україні почнуть збирати навесні, а повний цикл виробництва, включно з набоями, планують налагодити упродовж 18 місяців.

НБУ вирішив знизити граничну суму розрахунку готівкою для українців зі 150 тисяч гривень до 50 тисяч гривень із 4 січня. Гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тисяч гривень. У відомстві вважають, що це сприятиме забезпеченню стабільних надходжень готівки до банківської системи й прискорення її обігу, а також звуженню сфери використання готівки та прискорення розвитку безготівкового сегменту.

У продовження теми матеріал про те, як поводитиметься національна валюта у 2017 році.

Справу із інцидентом із участю народного депутата Сергія Пашинського передали на розслідування прокуратурі Київської області. 31 грудня перед Новим роком на трасі під Києвом сталася сутичка, в результаті якої депутат прострелив ногу чоловікові. Сергій Пашинський наголошує на самозахисті, до якого він вимушений був вдатися. Поранений же стверджує, що зброю депутат застосував зненацька і невиправдано. У прокуратурі Київської області пообіцяли неупереджене розслідування, в результаті якого визначать потерпілого та винного. Та чи стане в результаті статус народного депутата вирішальним у висновках правоохоронних органів? Про це читайте у матеріалі «Чи знімуть недоторканність із депутата через стрілянину?»

У Туреччині тим часом повідомили про затримання ще кількох осіб у справі про напад на престижний нічний клуб у Стамбулі новорічної ночі, внаслідок якого загинули 39 людей і майже 70 були поранені. Затриманих уже 16, і всіх їх допитують у поліції Стамбула. Серед затриманих є одна жінка, яку вважають дружиною ймовірного нападника. Втім, через цей теракт Туреччина не припинить військових операцій у Сирії, запевнив турецький віце-прем’єр.

«Я абсолютно не вважаю, що відбулася незаконна анексія: був референдум, мешканці Криму забажали возз’єднатися з Росією», – заявила ультраправа кандидат на майбутніх виборах президента Франції, лідер популістської партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. І на запитання, чи вважає вона Крим частиною Росії, відповіла: «Так». У відповідь українське СБУ і Міністерство закордонних справ може закрити Ле Пен в’їзд до України або вжити щодо неї якихсь інших заходів.

На Львівщині у селі Басівка цілком згорів музей «Криївка підпільної друкарні УПА» (відео того, що залишилось, тут). Поліція розглядає три версії – умисний підпал, необережне поводження осіб у криївці і недотримання правил безпеки. Криївка УПА діяла до 1952 року. Саме на цьому місці 16 серпня 1955 року відбувся бій між упівцями і загоном НКВД. Кілька років тому криївку відреставрували, а з 2014 року тут діяв музей. У ньому були старі друкарські машинки, гасові лампи й інші речі. Зараз тривають слідчі дії і лише експертиза встановить, чи хтось сторонній сюди приніс запальну суміш, чи не погасили вогонь у буржуйках.

У Празі 3 січня несподівано ексгумували останки українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби. При цьому надгробок з іменами померлих і хрест все ще на могилі (ось відео) Їхніх родичі в Канаді вже дали згоду на перепоховання в Україні. А президент України Петро Порошенко доручив МЗС забезпечити перевезення останків письменника до України, а Міністерству культури – організувати церемонію перепоховання в Україні. У відповідь на подію при Міністерстві культури можуть створити спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців. А таких поховань у світі понад 250 тисяч.

Цінуйте великих, вони ж бо складають історичну пам’ять!

Ваше Радіо Свобода Daily