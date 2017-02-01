Місія ОБСЄ: Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки можуть залишитися без води й опалення

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що через відсутність електрики на Верхньокальміуській фільтраційній станції без води й опалення можуть залишитися окуповані бойовиками Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки.

Як повідомили в СММ ОБСЄ, на Донбасі перебуває перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ. Він повідомив також, що не працює і Донецька фільтраційна станція, і закликав сторони негайно припинити вогонь і дати можливість попрацювати ремонтникам.

«Обстріли тривають. Перемир’я потрібне для того, щоб почати ремонтні роботи… Цивільні по обидва боки потребують води, електрики і опалення, а не обстрілів», – цитує СММ Гуґа.

Перший заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський висловив припущення, що російській частині Спільного центру з контролю й координації (СЦКК) щодо припинення вогню «зараз буде набагато простіше ухвалювати рішення щодо встановлення режиму тиші, і ОБСЄ також висунеться для контролю».

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївки на Донеччині місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Українська військово-цивільна адміністрація області припинила навчання дітей, розгорнула оперативний штаб і центри обігріву, заявив прем’єр Володимир Гройсман під час брифінгу напередодні пізно ввечері. Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.

Представники міжнародних організацій та окремих іноземних країн закликали сторони конфлікту до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей. На 1 лютого заплановані засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську і комітету міністрів Ради Європи на рівні послів.