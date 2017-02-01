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Гибель гражданских в Макеевке, обстрел «кареты скорой помощи» в центре Донецка и фактически полностью отключенное водоснабжение – таковы далеко не полные итоги очередных суток боёв в оккупации. Боевики не прекращают обстрелов Авдеевки из «Градов» и тяжёлой артиллерии из Донецка, а для самих горожан ограничены маршруты передвижения к северным окраинам города, сообщает донецкий блогер Станислав Васин.

– Февраль в оккупации начался с очередных жертв и разрушений. В ночь с 31 января на 1 февраля в Донецке и Макеевке снова работали «Грады». К утру реактивная артиллерия сменилась ствольной, и до полудня боевики, по отзывам местных жителей, стреляли из всех районов Донецка из оружия крупного калибра, после чего наступило небольшое затишье. Однако к этому же времени уже было известно о погибших и раненых. Так, в Макеевке по улице Коккинаки погибла 78-летняя женщина. По сообщениям боевиков, она вышла за углём в момент, когда рядом разорвался снаряд. Кроме того, ранения получили двое шахтёров. А также под обстрел попала «карета скорой помощи», в результате чего ранения получили три человека.

Ввиду обострения ситуации сепаратисты перекрыли проезд по Киевскому проспекту Донецка, а ряд маршрутов вообще отменили. Троллейбусы и трамваи, которые курсировали в направлении Донецкого аэропорта, останавливаются за 8-10 остановок до конечной. Кроме того, по сообщениям местных жителей, боевики перекрывают дороги на ряде участков в Макеевке в вечернее время суток – там, где находятся их артиллерийские позиции. Автомобили, следующие по этим трассам, сначала досматриваются, после чего разворачиваются и вынуждены ехать в объезд. С утра 1 февраля была перекрыта и дорога из Донецка в Горловку через Ясиноватую: туда можно попасть теперь только через Енакиево.

Ещё одним неприятным сюрпризом дня стало отсутствие водоснабжения в большинстве районов Донецка и Ясиноватой. Это произошло из-за очередного обстрела донецкой фильтровальной станции. Хотя в центральных районах города вода шла первую половину дня буквально по струйке, но затем перестала идти и здесь. В Киевском районе Донецка боевики организовали подвоз технической воды для населения.

Дневное затишье в Донецке и пригородах длилось недолго. Так, около трёх часов дня по московскому времени два снаряда от самоходной артиллерийской установки (САУ) упали в районе ботанического сада: один снаряд попал в посадку, другой – в гаражи тубдиспансера. Здесь находится одна из баз боевиков. После этого был зафиксирован прилёт снаряда в микрорайоне «Ганзовка», которая находится на стыке Донецка с Макеевкой, и где располагается центральная база боевиков «Сомали». Однако и здесь снаряд попал в гараж и повредил автомобиль. Попадания снарядов фиксировались и в Макеевке: в районе бывшего завода «Скиф» и педагогического училища.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)