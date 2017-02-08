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Группировка «ДНР» представила свой план урегулирования ситуации на линии разграничения. Сепаратисты предлагают полное прекращение огня, отвод всех запрещённых вооружений, предоставление доступа миссии ОБСЕ в места отвода и запрет любых наступательных действий. Кроме этого, они хотят создать километровую зону вблизи Ясиноватой и Авдеевки, где не должно быть вооружённых подразделений. Украинские военные эксперты считают такую инициативу сепаратистов пиар-ходом, так как практически все пункты плана дублируют минские договорённости. А вот пункт о создании «безопасной зоны» может быть военной уловкой. Тем временем ситуация на линии разграничения продолжает осложняться.

С начала года в результате боевых действий на востоке Украины погибло 12 мирных жителей, ещё 51 человек получил ранения. Такие данные отражены в отчёте ООН. Наибольшее количество жертв припало на период с 29 января по 2 февраля. В эти дни погибли 7 человек и более 40 получили ранения. По данным ООН, в этот период ситуация на Донбассе особенно обострилась. И жертвы были вызваны обстрелами из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Несмотря на призывы мировой общественности прекратить боевые действия, ситуация практически не изменилась.

Призыв к полному режиму прекращения огня всеми сторонами конфликта остается не услышанным

«Несмотря на то, что количество инцидентов в сфере безопасности несколько снизилось, общий призыв к полному режиму прекращения огня всеми сторонами конфликта остается не услышанным», – говорится в отчёте ООН.

Тем временем, обстановка на линии разграничения продолжает осложняться. По данным спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александра Мотузяника, за сутки было зафиксировано 89 обстрелов. Самая сложна обстановка на донецком направлении. Там артиллерия обстреливала практически все опорные пункты украинских войск. Одной из самых «горячих точек» остаётся район Авдеевки.

Окупанти безперервно впродовж 6 годин вели вогонь по наших позиціях

«Після кількох ранкових обстрілів у другій половині дня бойовики вдалися до більш масштабних бойових дій. Окупанти безперервно впродовж 6 годин вели вогонь по наших позиціях з південно-східного напрямку. Ворог застосовував танки та міномети», – рассказал Александр Мотузяник.

В свою очередь, представители незаконных вооружённых формирований обвиняют в эскалации ситуации украинские Вооруженные силы. Так называемый заместитель командующего «ДНР» Эдуард Басурин за сутки насчитал 800 фактов нарушения режима тишины.

Александр Хуг проигнорировав нашу инициативу по нормализации обстановки на линии соприкосновения – Эдуард Басурин

Кроме этого, Басурин обвинил представителей ОБСЕ в нежелании участвовать в урегулировании ситуации. По его словам, группировка разработала план нормализации обстановки на линии соприкосновения. В этот план входит 5 пунктов. Это – полное прекращение огня, отвод всех запрещённых вооружений, предоставление доступа миссии ОБСЕ в места отвода, запрет любых наступательных действий. Кроме этого, план предусматривает создание километровой зоны вблизи Ясиноватой и Авдеевки, где не должно быть вооружённых подразделений. Но, по словам Эдуарда Басурина, миссия ОБСЕ такую инициативу оставила без внимания.

Особое внимание обратить на принципиальную необъективность действий Хуга

«Позиция первого заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга вызвала у нас непонимание. Он отказался выступить посредником в переговорном процессе, просто проигнорировав нашу инициативу. Не пора ли миссии ОБСЕ пересмотреть своё отношение к отдельным наблюдателям миссии? В том числе к работе Александра Хуга. Особое внимание обратить на принципиальную необъективность действий Хуга и полное его нежелание помочь в урегулировании конфликта на Донбассе», – заявил Эдуард Басурин.

Это попытка вернуть хоть какой-то контроль над Ясиноватской развязкой – Антон Михненко

Получить комментарий миссии ОБСЕ о такой инициативе сепаратистов не удалось. Но, по словам украинского военного эксперта Антона Михненко, обращать внимание или даже принимать такие предложения не имеет смысла – так как сепаратисты уже много раз нарушали данные ими обещания. Тем более, что в плане есть пункт о создании километровой зоны безопасности в районе Ясиноватой и Авдеевки. И это может быть уловкой.

Мы реально хорошо дали по зубам им и теперь можем контролировать эту развязку

«Это попытка вернуть хоть какой-то контроль над Ясиноватской развязкой. То есть мы реально хорошо дали по зубам им и теперь можем контролировать эту развязку. А это значит, что если там будут проводится какие-то боевые действия, будут перебрасывать в сторону Горловки какой-то боекомплект или ещё что-то, то мы в любой момент мы можем все это перерезать», – рассказал Антон Михненко.

Кроме этого, по мнению Антона Михненко, если согласиться с предложенным сепаратистами планом, то у боевиков вскоре может появится ещё один повод обвинять украинскую сторону в нарушении договорённостей, так как в любой момент они могут осуществить провокацию в зоне безопасности.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)