За чиїми наказами вбивають ватажків бойовиків? (Світова преса)

В міжнародній пресі є чимало публікацій про вбивство одного з ватажків бойовиків на Донбасі Михайла Толстих («Гіві»), і кореспонденти пробують знайти відповідь: чиїх рук це може бути справа? Також і далі багато статей про те, як Україна вписується в прагнення США та Росії якось налагодити відносини після приходу нової адміністрації Дональда Трампа. Є, з одного боку, заклики до ЗМІ США не слідувати цілковито традиційному наративу, що в усьому винна лише Росія, адже Київ теж несе свою долю відповідальності. І один з чільних американських конгресменів закликає Білий дім і Конгрес і далі активно підтримувати Україну, суверенітет і територіальну цілісність якої було порушено Кремлем.

Газета The New York Times пише про вбивство одного з ватажків бойовиків на сході України «Гіві», але також й інших чільних сепаратистів, які загинули подалі від лінії фронту за обставин, які не відносяться до боїв. І, власне, вже в заголовку міститься запитання: за чиїми наказами?

Видання зазначає, що вони загинули під час засідок, вибухівок, підкладених пів автівки, а в одному випадку навіть від вибуху в ліфті. «Гіві» було вбито вибухом в його офісі.

Українські представники заперечили будь-яку причетність до цих вбивств, в той самий час вітаючи їхній факт як такий, що зменшує лави бойовиків. Влада в Києві, веде далі газета, каже, що ці смерті вказують або на внутрішню боротьбу всередині сепаратистського керівництва, або на зусилля Росії посилити контроль, прибираючи нехай і популярних, але хаотичних польових командирів.

Видання каже, що ці вбивства можуть полегшити мирні переговори, адже Україна відмовляється від прямих перемовин з сепаратистським керівництвом, допоки на чільних посадах перебувають ті хто, на її думку, є воєнними злочинцями.

У загибелі Михайла Толстих («Гіві») бойовики звинуватили Україну. А речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив російську участь в цьому.

Толстих загинув рано вранці восьмого лютого від ракети, випущеної з переносного пристрою, і вона влучила у вікно його офісу, від чого вікна були потрощені, і почалась пожежа.

Український військовий речник, на якого посилається газета, сказав, що, можливо, самі підлеглі Толстих прибрали його як офіцера. Підрозділ Толстих зазнав значних втрат під час недавньої ескалації біля Авдіївки, що створило для Толстих «багатьох ворогів та недоброзичливців».

Газета наводить імена інших жертв вбивств – Арсен Павлов («Моторола»), Олексій Мозговий та Олександр Беднов («Бетмен»), нагадуючи, що ЄС вніс громадянина Росії Павлова до санкційного списку за те, що той відверто вихвалявся вбивством 15 українських військових під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році.

Толстих теж відігравав помітну роль в тих боях і на одному відео змушував полонених українських вояків, які стояли на колінах, їсти шеврони з їхніх уніформ.

Всі ці вбивства викликали тривогу серед командирів бойовиків і що рік тому командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський навіть попросив в соцмережах російську владу, що якщо вона захоче його прибрати, то хай зробить це так, щоб не постраждали інші, пише The New York Times.

Американське видання The Nation друкує нотатки з дискусії, яка вже триває чотири роки, двох американських експертів щодо «Холодної війни» нині між США та Росією. Стівен Коен та Джон Батчелор намагаються під іншим кутом подивитися на певні, як вони вважають, штампи або стереотипні підходи в американських медіа в темі України.

Це може не сподобатись багатьом в Україні, але два американські експерти відносять, зокрема, твердження американської преси, яка покладає вину виключно на російського президента Путіна на нову Холодну віну між Заходом та Росією, яка загострилась від часу агресії Росії проти України в 2014 році. Експерти кажуть, що дії Путіна на Донбасі та в Криму були підштовхнуті усуненням від влади екс-президента України Віктора Януковича і спробами Вашингтону та Брюсселя долучити Україну до «сфери впливу» НАТО і що на Заході лежить частка відповідальності за конфлікт в Україні.

Ще одним штампом американських ЗМІ, на думку двох експертів, є покладання вини за останню ескалацію на Донбасі виключно на Росію, при тому, що багато що вказувало і на вину Києва.

Які шанси того, що співпраця між президентами Трампом та Путіним може привести до завершення української кризи?

В статті в The Nation говориться, що Україна мала би взяти на себе зобов’язання не бути членом НАТО і повинна була б мати вигідні економічні взаємини як з Росією, так і з Заходом. І що Мінські угоди просували б Україну в цьому напрямку, якби не спроби їх не виконувати – зокрема з боку Києва.

Навіть якщо Трамп і Путін дійдуть згоди щодо якоїсь мудрої політики щодо України, читаємо в статті, жоден з цих лідерів не має потужного політичного капіталу в себе в країні. Трампові опонує ледь не весь політичний спектр в США щодо якогось пакту з Росією – особливо в питанні України. А Путін не може собі дозволити, щоб бути тим, хто «здасть» «братів» Росії в південно-східній Україні.

«Чи двоє лідерів мають розуміння та налаштованість покласти край трагічній та цілком невиправданій війні в Україні, яка залишила країну в руїні, – на це треба буде подивитися», – читаємо в американському виданні The Nation.

Інше американське видання, The Hill, вміщує статтю конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка про відносини між США та Україною в добу президента Трампа.

Він вважає, що США мають закликати контрольованих Росією сепаратистів негайно зупинити насильство в східній Україні, поважати режим припинення вогню і відвести важке озброєння. Особливу стурбованість викликало в конгресмена недавнє загострення біля Авдіївки – як втрати серед людей, так і гуманітарна криза, яка була там.

«Простий факт такий: незаконна окупація Криму та триваюча війна на сході України підривають стабільність в Європі та загрожують нашим союзникам. Це є загально прийнятим в наші часи, що країни не вирішують суперечки захопленням території своїх суверенних сусідів», – пише конгресмен.

«США повинні діяти чітко та впевнено з тим, аби не допустити краху безпекового порядку в Євразії в період після завершення Холодної війни, адже він був запорукою безпрецедентного миру та заможності. Конгрес та Білий дім повинні працювати разом для протидії російській меті послабити НАТО, ОБСЄ та Сполучені Штати», – читаємо в статті.

Конгресмен вважає, що в інтересах США стояти пліч-о-пліч з народом України та союзниками по НАТО проти небезпечно дестабілізуючої стратегії Росії, яка вдається до економічних санкцій, політичного тиску, пропаганди та кібернападів.

«Стояти поруч з випробуваними часом союзниками у справі свободи є найкращим захистом цієї свободи. США повинні стояти пліч-о-пліч з нашими європейськими союзниками та українським народом, який демонструє знову й знову свою волю жити в суверенній та демократичній країні, вільній від втручання Росії», – пише конгресмен Браян Фіцпатрік у виданні The Hill.