Після мого поранення інформація про війну на Донбасі з’явилась в британських новинах – фотограф Крістофер Нанн

Дніпро – Стан пораненого під Авдіївкою британського фотографа Крістофера Нанна нормалізується. У середу фотожурналіст уперше після поранення зустрівся з українською пресою в Дніпропетровській обласній офтальмологічній лікарні, де йому врятували травмоване під час обстрілу око. У четвер британському фотографу проведуть вже третю операцію на оці. Україну він знімає вже майже 10 років, Донбас став для нього першою «гарячою точкою». Після одужання планує повернутись туди і працювати знову.

34-річний британський фотограф Крістофер Нанн працює як фрілансер для міжнародних журналів та інформаційних агенцій. Український Донбас, каже він, – це перша «гаряча точка» у його професійній кар’єрі. В Україну, розповідає, на зйомки почав приїжджати десять років тому. Останні три роки фотографував події на неспокійному сході.

Авдіївка, обстріл, поранення…

Про день в Авдіївці фотокореспондент розповідає стисло. Дізнавшись про ситуацію з обстрілами й знеструмленням міста, разом з перекладачем і другом, дніпрянином Володимиром Суботовським вирішив поїхати й побачити все на власні очі. Упродовж дня чоловіки ходили містом, спілкувались із жителями, а заночувати прийшли до знайомої працівниці заводу Олени. Жінка напередодні евакуювала з міста свою маму та 9-річного сина. Коли розпочався обстріл, заспокоювала гостей: мовляв, так відбувається чи не щовечора. То була остання розмова. Від снаряду, що влучив у кухню квартири, жінка загинула. Гостей врятувало те, що вони були в іншій кімнаті. Британський фотограф від осколків, що розлетілись, отримав важке ураження ока.

«Естафетами» з кількох «швидких» Крістофера Нанна доправили до Дніпра, у нього був вибір: лишатись на лікування тут або летіти додому. Він обрав Україну.

«Лікар пояснив, що сталося з оком, і я зрозумів, що час дорогий. Все це пояснили доступно. Вибір був. Але я відчував себе комфортно тут і лишився тут», – каже фотограф з Великої Британії.

«Про війну? Цього не було в новинах»

Крістофер Нанн уникає пафосних слів про роботу фотодокументаліста, працю в складних умовах, бажання подавати неупереджену інформацію тощо. Каже просто: досі британське суспільство мало що знає про події на сході України. Зауважує: у ЗМІ Британії, власне, активніше заговорили про військові дії на Донбасі зараз – у зв’язку з його пораненням.

«Про війну? Цього не було в новинах. Багато цього не показується. Зараз це з’явилось в новинах, бо я був поранений. І, може, є шанс пояснити трішки те, що відбувається», – зазначає Нанн.

Кошти для родини загиблої від обстрілу

Відзняте на Донбасі, каже Крістофер Нанн, ляже в основу його фоторозповіді про війну й трагедії мирних жителів. Можливо, ділиться, це буде книга. Зараз же Нанн ініціював збір коштів для родини загиблої жительки Авдіївки Олени – у неї лишились батьки й син. Друзі британця вже назбирали три тисячі фунтів, підтверджує перекладач і друг фотографа Володимир Суботовський.

«Ми спілкувались не тільки з Оленою, з різними людьми, різні думки чули. Олена розповідала нам, що важко… Вона нам показувала фотографії. Вивезла сина до знайомих, а сама боялась залишати квартиру. Вона працювала на заводі фільтрувальницею. Їй було 34 роки... Ми поїдемо до Олениних батьків і з ними вирішимо, яка допомога потрібна», – розповідає Суботовський.

Складна операція

Аби врятувати поранене око фотографа з Британії, у Дніпрі, в обласній офтальмології провели надзвичайно складну операцію: почистили око від уламків віконного пластику, «підшили» штучний кришталик. Фотограф бачитиме на обидва ока, зазначають лікарі, але певніших прогнозів уникають: побоюються, аби в прооперованому оці не почала розвиватись інфекція. У четвер на фотографа чекає третя, цього разу планова операція, говорить директор Дніпропетровської обласної офтальмологічної лікарні Валерій Сердюк.

Око було фактично розбите. Довелось його зшивати. Зробити таку операцію дозволила нам наявність дорогих витратних матеріалів. Всі структури ока були відновлені

«Око було фактично розбите. Довелось його зшивати. Зробити таку операцію дозволила нам наявність дорогих витратних матеріалів. Вони, як правило, американського або європейського виробництва. Під час операції з ока дістали пластиковий осколок розміром в 6 міліметрів. Операція тривала 4,5 години. Всі структури ока були відновлені», – зазначив директор офтальмології.

Оплатять доброчинці

За словами радниці голови Дніпропетровської облдержадміністрація Тетяни Губи, у Дніпрі на лікування Крістофера Нанна наразі витратили 22 тисячі гривень.

«Поки що ці кошти не покриті. Але вже надходять дзвінки. Зазвичай ці витрати покривають доброчинці. Питання не стоїть», – сказала Тетяна Губа.

Після одужання Крістофер Нанн планує повернутись працювати на Донбас.

Британський фотограф упродовж трьох років передавав репортажі з зони АТО. Поранення отримав під час обстрілу в Авдіївці 2 лютого.

Від початку антитерористичної операції у Дніпрі провели понад 260 операцій на очах пораненим в АТО людям – цивільним і військовим. Медики розповідають, що на початку військових дій на Донбасі з очей здебільшого витягували металеві уламки, під час оборони Донецького аеропорту – осколки цегли і інших будматеріалів.